Везенков е под въпрос за домакинството на Олимпиакос срещу Байерн

Българският национал Александър Везенков е под въпрос за днешното домакинство на Олимпиакос срещу Байерн Мюнхен от 21-ия кръг на баскетболната Евролига, след като е усетил стягане в подколянното сухожилие по време на гостуването срещу Фенербахче във вторник вечер, съобщава Sport24.gr.

„Не мисля, че е нещо сериозно, но в Евролигата, където играем през два дни, никога не се знае. Ще видим“, коментира старши треньорът Йоргос Барцокас за българина, който реализира 24 точки и 6 борби за 32 минути на терена срещу турския отбор.

Наставникът на Олимпиакос похвали Костас Папаниколау за това, че се е превърнал във водещия борец под кошовете в историята на „червено-белия“ отбор в турнира.

„Той има моето пълно уважение. Фактът, че натрупа такива невероятни цифри, въпреки че в същото време не го е грижа за тях, е нещо безценно“, заяви Барцокас.

Освен двубоя между Олимпиакос и Байерн Мюнхен, тази вечер предстоят още мачовете: Жалгирис - Цървена звезда, Барселона - Партизан, Баскония - АСВЕЛ Лион-Вильорбан и Армани Олимпия Милано - Анадолу Ефес.