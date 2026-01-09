Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков е под въпрос за домакинството на Олимпиакос срещу Байерн

Везенков е под въпрос за домакинството на Олимпиакос срещу Байерн

  • 9 яну 2026 | 12:14
  • 1623
  • 0
Везенков е под въпрос за домакинството на Олимпиакос срещу Байерн

Българският национал Александър Везенков е под въпрос за днешното домакинство на Олимпиакос срещу Байерн Мюнхен от 21-ия кръг на баскетболната Евролига, след като е усетил стягане в подколянното сухожилие по време на гостуването срещу Фенербахче във вторник вечер, съобщава Sport24.gr.

„Не мисля, че е нещо сериозно, но в Евролигата, където играем през два дни, никога не се знае. Ще видим“, коментира старши треньорът Йоргос Барцокас за българина, който реализира 24 точки и 6 борби за 32 минути на терена срещу турския отбор.

Наставникът на Олимпиакос похвали Костас Папаниколау за това, че се е превърнал във водещия борец под кошовете в историята на „червено-белия“ отбор в турнира.

„Той има моето пълно уважение. Фактът, че натрупа такива невероятни цифри, въпреки че в същото време не го е грижа за тях, е нещо безценно“, заяви Барцокас.

Освен двубоя между Олимпиакос и Байерн Мюнхен, тази вечер предстоят още мачовете: Жалгирис - Цървена звезда, Барселона - Партизан, Баскония - АСВЕЛ Лион-Вильорбан и Армани Олимпия Милано - Анадолу Ефес.

Следвай ни:

Още от Евролига

Интересни резултати за старт на кръг №21 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №21 в Евролигата

  • 8 яну 2026 | 23:41
  • 11720
  • 0
Новият съотборник на Везенков с първа тренировка в Пирея

Новият съотборник на Везенков с първа тренировка в Пирея

  • 8 яну 2026 | 17:44
  • 1295
  • 0
Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

  • 7 яну 2026 | 16:57
  • 1792
  • 1
Чима Монеке: Ако проговоря, ще ми вземат цялата заплата

Чима Монеке: Ако проговоря, ще ми вземат цялата заплата

  • 7 яну 2026 | 16:26
  • 1171
  • 0
Скандал след мача Цървена звезда - Валенсия в Белград! Побеснели фенове хвърляха предмети по съдиите

Скандал след мача Цървена звезда - Валенсия в Белград! Побеснели фенове хвърляха предмети по съдиите

  • 7 яну 2026 | 15:37
  • 926
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №20 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №20 в Евролигата

  • 6 яну 2026 | 23:43
  • 4946
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 6481
  • 4
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 13545
  • 9
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:25
  • 429
  • 0
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 3658
  • 16
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 3035
  • 2
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 5602
  • 7