Официално: Росен Барчовски пое отбор от Sesame НБЛ

Росен Барчовски е новият старши треньор на мъжкия отбор на Шумен, съобщиха от клуба от Sesame Национална баскетболна лига на официалната си страница. Договорът на 65-годишния специалист, който за последно бе начело на националния отбор на България, е за две години, до лято на 2027-а.

"От днес мъжкият представителен отбор на Баскетболен клуб Шумен има нов старши треньор - Росен Барчовски. Шумен и Барчовски подписаха договор, според който специалистът ще води отбора до края на сезон 2026/27. Той ще замени Драган Костич, който водеше Шумен първите пет кръга в Националната баскетболна лига този сезон. В днешната среща от шестия кръг между Академик Бултекс 99 и Шумен на треньорския пост на тима временно ще бъде Янко Янков, докато Росен Барчовски бъде въведен в работата на отбора", заявиха от клуба.

"Росен Цвятков Барчовски е роден е на 16 август 1960 година в семейството на Цвятко Барчовски и Ваня Войнова – и двамата баскетболисти. (Ваня Войнова е член на Баскетболната залата на славата в САЩ, едно от най-големите признания в света на баскетбола). Пътят на Росен Барчовски съвсем естествено го отвежда в баскетболната зала. Успехите му в този спорт сякаш са предопределени. В състезателната си кариера Росен седем пъти става шампион на България, а девет пъти печели Купата на страната. Дълги години е и част от националния отбор.

Треньорската си кариера започва в Португалия. През 1995 година поема тима на Славия, като има спечелена титла с отбора през 1997 година. Между 1998 и 2006 година води ЦСКА и печели Купата на България през 2005 година, като има и два финала за първенство през 2004 и 2005 година, в които отстъпва на Лукойл Академик. През 2011 година печели бронзовите медали в турнира за Купата на България начело на Рилски спортист, побеждавайки Ямбол в мача за трето място. През 2016 година извежда „Рилецо“ до най-големия успех за клуба в историята му до момента – спечелването на Купата на България.

Росен Барочвски е 15 години начело на националния отбор по баскетбол на България. Именно под негово ръководство България достига до три участия на европейско първенство – Евробаскет 2005 в Сърбия и Черна гора, Евробаскет 2011 в Литва и Евробаскет 2021 в Грузия, Италия, Чехия и Германия. Барчовски водеше националите допреди месец, когато бе заменен на поста от Любомир Минчев", се казва в справката на клуба за новия старши треньор.

От началото на кампанията в НБЛ шуменци имат четири загуби в четири изиграни мача.

