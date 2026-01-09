Голяма победа за Тимбъруулвс срещу Кавалиърс, Антъни Едуардс влезе в историята

Минесота Тимбъруулвс надви Кливланд Кавалиърс със 131:122 в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). Това е 25-и успех за тима от Минеаполис, както и четвърти пореден, с което той затвърди четвъртата си позиция в класирането на Западната конференция с баланс от 25-13. За Кливланд това е 18-о поражение за сезона, с което общият баланс на отбора от щата Охайо става 21-18.

Minnesota wins 4th straight behind balanced attack!



Julius Randle: 28 PTS, 11 REB, 8 AST

Jaden McDaniels: 26 PTS, 5 REB, 2 STL

Anthony Edwards: 25 PTS, 9 AST, 4 3PM

Donte DiVincenzo: 22 PTS, 4 AST, 6 3PM pic.twitter.com/5efW8PP9Rq — NBA (@NBA) January 9, 2026

Антъни Едуардс стана третият най-млад играч в историята на НБА, който достига до 10 хиляди точки, единствено зад ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант. Едуардс, който е на 24 години и 156 дни, постигна целта в заключителната четвърт с далечни две точки. Само седем играчи са стигали до петцифрени кариерни показатели преди да навършат 25-годишна възраст.

Anthony Edwards in SPECIAL company pic.twitter.com/sRhgo5tWzi — Barflaan Tedoe 🇱🇷 (@The_Barftender) January 9, 2026

Звездата на „Вълците“ Едуардс отбеляза 25 точки в срещата, а към тях добави 9 асистенции и 7 борби. Джулиъс Рандъл завърши с дабъл-дабъл от 28 точки и 11 борби, а към тях добави 8 асистенции. Джейдън Макданиелс допринесе с 26 точки, а Донте ДиВинченцо се включи с 22.

За Кавалиърс Донован Мичъл беше най-резултатен с 30 точки, 8 асистенции и 7 борби. Сам Мерил записа 22 точки, а Еван Мобли завърши с 19.