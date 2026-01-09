Траур в баскетбола: почина 213-сантиметровата икона на СССР

Улиана Семьонова, най-влиятелната баскетболистка в историята, почина. Тя бе 11-кратна европейска шампионка и спечели 15 титли в първенството на СССР с Даугава Рига, както и две олимпийски златни медала. В по-късните си години се сблъска с тежки финансови трудности.
Никога не е имало по-доминантна баскетболистка от Семьонова. Когато тя играеше, тя печелеше. В продължение на над две десетилетия – от дебюта ѝ на 16 години през 1968 г. до оттеглянето ѝ през 1988 г. – нейният отбор Даугава Рига спечели 11 пъти Европейската женска баскетболна лига, а Съветският съюз доминира на две Олимпиади, три световни първенства и цели 10 европейски шампионата. За 18-годишната ѝ кариера СССР загуби само един мач. С ръст 2,13 м и тегло 135 кг тя бе неудържима.
Затова, когато Желязната завеса започна да се вдига, през 1987 г. тя подписа с Тинорето Хетафе, а през 1988 г. – с Валансиен Оршис във Франция, като остави следа и в двете страни, въпреки физическия си спад. След края на кариерата ѝ обаче животът на Семьонова далеч не бе лек – чак до кончината ѝ този петък.
„Латвия понесе още една голяма загуба: кончината на спортната легенда Улиана Семьонова. Златното момиче на олимпийския, световния и европейския баскетбол, много топъл и разбиращ човек. Най-дълбоки съболезнования на семейството, колегите и феновете ѝ“, заяви президентът на Латвия Едгарс Ринкевис в послание в X, без да споменава трудностите, с които тя се сблъскваше в по-късните си години.
Страдаща от акромегалия – хормонално заболяване, при което хипофизата произвежда прекомерно количество растежен хормон – латвийката скоро започна да има сериозни проблеми с подвижността, претърпя няколко операции и до края се бореше, за да покрива разходите си за живот. Заради съветските правила по време на активната ѝ кариера тя не е могла да заделя средства – камо ли да натрупа богатство – а след баскетбола не ѝ е било позволено да се занимава с друга професия.
Преди три години, след като стана ясно, че има сериозни финансови затруднения, бивши състезателки от клуба на университета в Клермон организираха дарителска кампания в помощ на своята някогашна съперничка, което предизвика вълна от солидарност в европейския баскетбол.
„Тя не е изоставена, но няма голяма пенсия и трябва да инвестира 9 000 евро, за да адаптира жилището си, както и да ѝ бъде поставена протеза. Надяваме се възможно най-много хора да се включат, защото спортът не е само медали, а и приятелство, братство и пътувания“, заяви Жаки Шазалон, легенда на френския баскетбол. Събраните над 20 000 евро покриха медицинските нужди на Семьонова и позволиха малък ремонт на дома ѝ.
Кампанията включи и бившите ѝ съотборнички от Тинорето, където тя бе със сребърен медал в първенството и „остави изключително приятен спомен сред съотборнички и съпернички“, както съобщи Испанската баскетболна федерация, която изрази „от името на целия испански баскетбол най-дълбоки съболезнования към семейството и близките на Улиана Семьонова, както и към Латвийската федерация“.