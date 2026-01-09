Траур в баскетбола: почина 213-сантиметровата икона на СССР

Улиана Семьонова, най-влиятелната баскетболистка в историята, почина. Тя бе 11-кратна европейска шампионка и спечели 15 титли в първенството на СССР с Даугава Рига, както и две олимпийски златни медала. В по-късните си години се сблъска с тежки финансови трудности.

Никога не е имало по-доминантна баскетболистка от Семьонова. Когато тя играеше, тя печелеше. В продължение на над две десетилетия – от дебюта ѝ на 16 години през 1968 г. до оттеглянето ѝ през 1988 г. – нейният отбор Даугава Рига спечели 11 пъти Европейската женска баскетболна лига, а Съветският съюз доминира на две Олимпиади, три световни първенства и цели 10 европейски шампионата. За 18-годишната ѝ кариера СССР загуби само един мач. С ръст 2,13 м и тегло 135 кг тя бе неудържима.

Затова, когато Желязната завеса започна да се вдига, през 1987 г. тя подписа с Тинорето Хетафе, а през 1988 г. – с Валансиен Оршис във Франция, като остави следа и в двете страни, въпреки физическия си спад. След края на кариерата ѝ обаче животът на Семьонова далеч не бе лек – чак до кончината ѝ този петък.

Latviju piemeklējis vēl viens milzīgs zaudējums, mūžībā devusies sporta leģenda Uļjana Semjonova. Olimpiskā, pasaules un Eiropas basketbola zelta meitene, ļoti sirsnīgs un atsaucīgs cilvēks. Visdziļākā līdzjūtība Uļas piederīgajiem, kolēģiem un līdzjutējiem. pic.twitter.com/gsKIYhXy4M — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 8, 2026

„Латвия понесе още една голяма загуба: кончината на спортната легенда Улиана Семьонова. Златното момиче на олимпийския, световния и европейския баскетбол, много топъл и разбиращ човек. Най-дълбоки съболезнования на семейството, колегите и феновете ѝ“, заяви президентът на Латвия Едгарс Ринкевис в послание в X, без да споменава трудностите, с които тя се сблъскваше в по-късните си години.

Страдаща от акромегалия – хормонално заболяване, при което хипофизата произвежда прекомерно количество растежен хормон – латвийката скоро започна да има сериозни проблеми с подвижността, претърпя няколко операции и до края се бореше, за да покрива разходите си за живот. Заради съветските правила по време на активната ѝ кариера тя не е могла да заделя средства – камо ли да натрупа богатство – а след баскетбола не ѝ е било позволено да се занимава с друга професия.

Преди три години, след като стана ясно, че има сериозни финансови затруднения, бивши състезателки от клуба на университета в Клермон организираха дарителска кампания в помощ на своята някогашна съперничка, което предизвика вълна от солидарност в европейския баскетбол.

„Тя не е изоставена, но няма голяма пенсия и трябва да инвестира 9 000 евро, за да адаптира жилището си, както и да ѝ бъде поставена протеза. Надяваме се възможно най-много хора да се включат, защото спортът не е само медали, а и приятелство, братство и пътувания“, заяви Жаки Шазалон, легенда на френския баскетбол. Събраните над 20 000 евро покриха медицинските нужди на Семьонова и позволиха малък ремонт на дома ѝ.

Кампанията включи и бившите ѝ съотборнички от Тинорето, където тя бе със сребърен медал в първенството и „остави изключително приятен спомен сред съотборнички и съпернички“, както съобщи Испанската баскетболна федерация, която изрази „от името на целия испански баскетбол най-дълбоки съболезнования към семейството и близките на Улиана Семьонова, както и към Латвийската федерация“.