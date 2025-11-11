Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Бившият футболист на Славия Чунг Нгуен До даде специално интервю пред Sportal.bg, в което коментира решението си за трансфер в първенството на Виетнам и това да заиграе за националния отбор на тази страната. Полузащитникът разкри дали е лесна адаптацията му в новия му клуб и как върви възстановяването му от контузията, която има.

"Тази контузия ми попречи да замина на лагер с националния отбор, дадоха ми почивка от Виетнам U23 и в следващата седмица-две ще се възстановявам. Промените са адски големи и много при това. Всичко е различно тук, не само футболът. В началото ми беше много трудно да се аклиматизирам. Дойдох лятото, помня първата контрола - играхме на 40 градуса и не можах да издържа и едно полувреме, щях да припадна само заради жегата и влагата. Това е един пример с какво се различава от българското първенство", разкри той относно разликите между първенствата в двете държави.

Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава

Чунг Нгуен До разкри, че много хора са застанали зад неговото решение да отиде във Виетнам, като разкри и как точно се е стигнало до него.

"Решението беше адски трудно, даже, ако бъда честен, в началото мислех да откажа, защото всеки знае: млад футболист не е хубаво да отива в Азия толкова рано. Но така се стекоха нещата, реших, че това е правилното решение за мен. Шест-седем дни преди мача с Ботев (Враца) получих оферта от миналогодишните шампиони на виетнамската лига и първоначално решението ми беше "не" със сигурност. Обаче започнаха и други клубове да имат интерес, повечето отбори започнаха да ми предлагат не само по-добри финансови условия, но и по-добър проект за мен. Това ме накара да се замисля, наистина ми беше адски трудно, не можех да спя цяла седмица, само това ми се въртеше в главата. Говорих с много хора – Заги, мои съотборници, Александър Димитров. Исках да ги питам дали това е правилното решение за мен и много хора ме подкрепиха. Адски трудно решение беше и да заиграя за националния отбор на Виетнам. Това беше част от офертата на клуба, те искаха да ме вземат и да заиграя за Виетнам. Първоначално исках да играя за този клуб, но да продължа да играя за България. Обаче отборът тук реши, че с преминаването ми, трябва да заиграя за Виетнам", разкри младият талант.

