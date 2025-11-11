Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 2508
  • 2

Бившият футболист на Славия Чунг Нгуен До даде специално интервю пред Sportal.bg, в което коментира решението си за трансфер в първенството на Виетнам и това да заиграе за националния отбор на тази страната. Полузащитникът разкри дали е лесна адаптацията му в новия му клуб и как върви възстановяването му от контузията, която има.

"Тази контузия ми попречи да замина на лагер с националния отбор, дадоха ми почивка от Виетнам U23 и в следващата седмица-две ще се възстановявам. Промените са адски големи и много при това. Всичко е различно тук, не само футболът. В началото ми беше много трудно да се аклиматизирам. Дойдох лятото, помня първата контрола - играхме на 40 градуса и не можах да издържа и едно полувреме, щях да припадна само заради жегата и влагата. Това е един пример с какво се различава от българското първенство", разкри той относно разликите между първенствата в двете държави.

Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава
Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава

Чунг Нгуен До разкри, че много хора са застанали зад неговото решение да отиде във Виетнам, като разкри и как точно се е стигнало до него.

"Решението беше адски трудно, даже, ако бъда честен, в началото мислех да откажа, защото всеки знае: млад футболист не е хубаво да отива в Азия толкова рано. Но така се стекоха нещата, реших, че това е правилното решение за мен. Шест-седем дни преди мача с Ботев (Враца) получих оферта от миналогодишните шампиони на виетнамската лига и първоначално решението ми беше "не" със сигурност. Обаче започнаха и други клубове да имат интерес, повечето отбори започнаха да ми предлагат не само по-добри финансови условия, но и по-добър проект за мен. Това ме накара да се замисля, наистина ми беше адски трудно, не можех да спя цяла седмица, само това ми се въртеше в главата. Говорих с много хора – Заги, мои съотборници, Александър Димитров. Исках да ги питам дали това е правилното решение за мен и много хора ме подкрепиха. Адски трудно решение беше и да заиграя за националния отбор на Виетнам. Това беше част от офертата на клуба, те искаха да ме вземат и да заиграя за Виетнам. Първоначално исках да играя за този клуб, но да продължа да играя за България. Обаче отборът тук реши, че с преминаването ми, трябва да заиграя за Виетнам", разкри младият талант.

Ще го последва ли брат му във Виетнам или ще остане в Славия, каква е мечтата на баща му, в коя друга държава в Азия би искал да играе, защо името му се изписва по друг начин там и дали следи българското първенство – тези и още много интересни теми можете да видите във видеото!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

  • 11 ное 2025 | 09:23
  • 202
  • 0
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 2258
  • 1
Господин Мирчев: Излизаме за битка още от първата минута

Господин Мирчев: Излизаме за битка още от първата минута

  • 11 ное 2025 | 08:29
  • 411
  • 0
Добри Козарев: Добри са, но трябва да ги бием

Добри Козарев: Добри са, но трябва да ги бием

  • 11 ное 2025 | 08:25
  • 405
  • 0
Димитър Иванов: Дерби, да го спечелим

Димитър Иванов: Дерби, да го спечелим

  • 11 ное 2025 | 08:19
  • 446
  • 0
Тодор Манев: Турнирните мачове са непредсказуеми

Тодор Манев: Турнирните мачове са непредсказуеми

  • 11 ное 2025 | 08:14
  • 339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 3812
  • 13
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 2258
  • 1
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 2026
  • 0
Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 32458
  • 117
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 8035
  • 1