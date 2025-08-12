Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава

Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава

  • 12 авг 2025 | 14:21
  • 1069
  • 0

Чунг Нгуен До ще играе за националния отбор на Виетнам, а не за България. Бившият футболист на Славия има мачове за младежките ни формации, но получи разрешение от ФИФА да представлява азиатската страна.

"ФИФА току-що донесе добра новина за виетнамските фенове, след като на чуждестранния виетнамски играч Чунг Нгуен До беше официално разрешено да играе за националния ни отбор", пишат от Bongda24h.vn.

Чунг си взе довиждане със Славия: Сърцето ми винаги ще е бяло
Чунг си взе довиждане със Славия: Сърцето ми винаги ще е бяло

Чунг Нгуен До има мачове за националните гарнитури на България от U17 до U21. Наскоро той се присъедини към виетнамския Нин Бин.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Млади попълнения в Асеновец

Млади попълнения в Асеновец

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 410
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) привлече петима

Янтра (Полски Тръмбеш) привлече петима

  • 12 авг 2025 | 13:18
  • 606
  • 1
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 19080
  • 7
Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 14731
  • 13
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 18610
  • 57
Феновете на Спартак (Варна) готвят протест

Феновете на Спартак (Варна) готвят протест

  • 12 авг 2025 | 11:08
  • 1205
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 14731
  • 13
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 19080
  • 7
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 10357
  • 34
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 18610
  • 57
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 14791
  • 11
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 14649
  • 35