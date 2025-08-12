Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава

Чунг Нгуен До ще играе за националния отбор на Виетнам, а не за България. Бившият футболист на Славия има мачове за младежките ни формации, но получи разрешение от ФИФА да представлява азиатската страна.

"ФИФА току-що донесе добра новина за виетнамските фенове, след като на чуждестранния виетнамски играч Чунг Нгуен До беше официално разрешено да играе за националния ни отбор", пишат от Bongda24h.vn.

Чунг Нгуен До има мачове за националните гарнитури на България от U17 до U21. Наскоро той се присъедини към виетнамския Нин Бин.