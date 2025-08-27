Чунг ще играе за националния отбор на Виетнам до 23 години

Доскорошният български младежки национал Чунг Нгуен До е получил повиквателна за националния отбор на Виетнам до 23 години за предстоящите квалификации на тима за първенството на Азия във възрастовата група, съобщава vietnam.vn. 20-годишният халф, който е роден в София с виетмански родители, е юноша на Славия, а от юли се състезава за виетнамския клуб Нин Бин след трансфер от "белите" за 500 хиляди евро.

Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

Полузащитникът, който има мачове и за юношеските селекции на България до 17, 19 и 20 години, е селекциран от старши треньора на Виетнам U23 Ким Санг-сик за континенталните квалификации, на които страната е домакин от 3 до 9 септември. Виетнамците приемат срещите от група "С" на пресявките, в която са още съставите на Йемен, Сингапур и Бангладеш.

Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава

Първенството на Азия по футбол за младежи до 23 години ще се състои в Саудитска Арабия през януари 2026 година.