Чунг ще играе за националния отбор на Виетнам до 23 години

  • 27 авг 2025 | 12:06
  • 294
  • 0
Чунг ще играе за националния отбор на Виетнам до 23 години

Доскорошният български младежки национал Чунг Нгуен До е получил повиквателна за националния отбор на Виетнам до 23 години за предстоящите квалификации на тима за първенството на Азия във възрастовата група, съобщава vietnam.vn. 20-годишният халф, който е роден в София с виетмански родители, е юноша на Славия, а от юли се състезава за виетнамския клуб Нин Бин след трансфер от "белите" за 500 хиляди евро.

Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме
Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

Полузащитникът, който има мачове и за юношеските селекции на България до 17, 19 и 20 години, е селекциран от старши треньора на Виетнам U23 Ким Санг-сик за континенталните квалификации, на които страната е домакин от 3 до 9 септември. Виетнамците приемат срещите от група "С" на пресявките, в която са още съставите на Йемен, Сингапур и Бангладеш

Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава
Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава

Първенството на Азия по футбол за младежи до 23 години ще се състои в Саудитска Арабия през януари 2026 година.

