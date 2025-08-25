Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

Популярни
  • 25 авг 2025 | 13:11
Бившият футболист на Славия Чунг Нгуен До използва социалните мрежи, за да се сбогува с националния отбор на България. Припомняме, че халфът получи разрешение да играе за Виетнам, въпреки че има мачове за различните формации на "лъвовете". Както е известно, по-рано през лятото "белите" го продадоха на Нин Бин.

Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава
Младежки национал на България реши да играе за друга дръжава

"Затварям една страница, изпълнена с успехи, приятели и много незабравими моменти. За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме! Благодаря за подкрепата, благодаря за спомените и благодаря за всичко", написа Чунг До в "Инстаграм".

