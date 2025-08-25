Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

Бившият футболист на Славия Чунг Нгуен До използва социалните мрежи, за да се сбогува с националния отбор на България. Припомняме, че халфът получи разрешение да играе за Виетнам, въпреки че има мачове за различните формации на "лъвовете". Както е известно, по-рано през лятото "белите" го продадоха на Нин Бин.

"Затварям една страница, изпълнена с успехи, приятели и много незабравими моменти. За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме! Благодаря за подкрепата, благодаря за спомените и благодаря за всичко", написа Чунг До в "Инстаграм".