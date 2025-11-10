Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Джанлоренцо Бленджини: Мнозина ме сметнаха за луд, когато приех да водя България!

Джанлоренцо Бленджини: Мнозина ме сметнаха за луд, когато приех да водя България!

  10 ное 2025 | 18:12
  • 1838
  • 0

В популярното предаване After Hours – La SuperLega di notte зрителите видяха на едно място селекционера на България Джанлоренцо Бленджини и посрещача на Веро Волей (Монца) Мартин Атанасов – двама души, чиито пътища се пресичат не само на игрището, но и в идеята за ново начало в българския волейбол.

За Джанлоренцо Бленджини, бивш селекционер на Италия и сребърен медалист от Олимпиадата в Рио 2016, българското приключение започва с риск, но и с вдъхновение.

„Мнозина ме сметнаха за луд, когато приех. Но ме привлече идеята да изградя нещо от нулата, а не просто да управлявам готов отбор. Познавах някои от младите волейболисти на България и и вярвах в техния потенциал.“

Две години по-късно резултатът е впечатляващ – България от 20-то място в света вече е в Топ 10, а сребърният медал от световното първенство във Филипините докосна сърцата на хиляди българи.

„Посрещането в България беше нещо, което не може да се забрави. Да видиш хора по улиците, които плачат от радост… това е по-силно от всеки спортен резултат. Тези момчета станаха герои, защото са трудолюбиви и възпитани – истински хора!“

Италианецът говори спокойно, но думите му носят тежестта на човек, който е водил отбори във финали и знае какво значи контролът над емоциите.

„Най-големият натиск е в мачовете, когато можеш да загубиш всичко. Тогава трябва да запазиш равновесие и да го предадеш на играчите. След като обърнахме САЩ от 0:2, трябваше да останем хладнокръвни. Финалите не се печелят само с енергия – печелят се със спокойствие!“

Бленджини не крие, че младото поколение български волейболисти го е изненадало с отношението си.

„Не намерих нито един мързелив играч – казва той. – Всички искат да се променят, да се подобрят. Работят върху защита, върху спасяванията в трудни ситуации, върху “мръсната работа”. Любо Ганев обича да казва, че истинският финес в играта идва след 30 години, но тези момчета вече искат да знаят кога и как да го прилагат. Именно този дух изгражда бъдещето.“

