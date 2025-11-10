Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов: Цяло лято тренирахме да не се отказваме от нито една топка!

Мартин Атанасов: Цяло лято тренирахме да не се отказваме от нито една топка!

  • 10 ное 2025 | 18:29
  • 505
  • 0

В популярното предаване After Hours – La SuperLega di notte зрителите видяха на едно място селекционера на България Джанлоренцо Бленджини и посрещача на Веро Волей (Монца) Мартин Атанасов – двама души, чиито пътища се пресичат не само на игрището, но и в идеята за ново начало в българския волейбол.

За Мартин Атанасов сезон 2025/26 е първият в Суперлигата на Италия. Българският национал не крие вълнението си от сблъсъка с най-силното първенство в света.

„Да играеш в Италия е привилегия – казва той. – Всяка среща е на най-високо ниво, всяка точка е трудна. Чувствам, че това е точният момент за мен.“

След години, прекарани в Турция, Русия, Франция и Германия, Атанасов признава, че тук темпото и вниманието към детайла са различни.

„В Италия всяка топка има значение. Играчите са интелигентни, отборите – подготвени до съвършенство. Това е място, което те кара да растеш.“

В Монца той се чувства като у дома си. Отборът е млад, амбициозен и сплотен, но според него още не е разгърнал потенциала си. „Загубихме няколко мача, които можехме да спечелим. Но вярвам в момчетата. Работим здраво и знам, че ще покажем по-доброто си лице.“

Попитан какво най-много изважда от равновесие неговия треньор в националния отбор, Атанасов се усмихва:

„Кико не търпи директни грешки. Ако топката лети със 120 км/ч и дори не опиташ да я вземеш – това го вбесява. Цяло лято тренирахме именно това – да не се отказваме нито от една топка. И това ни направи по-добри.“

