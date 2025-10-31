Популярни
Савинов: Засега това е най-силният ни съперник, срещу когото сме играли

  • 31 окт 2025 | 19:38
  • 545
  • 1

Старши треньорът на Фратрия Алексей Савинов говори след успеха на своя тим над Вихрен (Сандански). Морският тим се наложи с 2:0 и доближи първото място.

“Имахме сложен график. От всички отбори ние имаме най-сложния график, защото всички играят през 3-4 дена, а ние през два. Бяхме внимателни с възстановяването на футболистите. Играхме трети мач за 11 дена, поклон пред футболистите.

Ние говорихме, че за нас всеки мач е важен. Опитахме се да направим смени в мача с Арда. Ние сме много доволни от нашето качество на игра. Искам да изкажа поздравления за Вихрен, защото първото полувреме беше игра, която се харесва на всеки зрител. И двата отбора имаха положения. Техните халфове са много силни. Засега това е най-силният ни съперник, срещу когото сме играли.

Мачовете с лидерите са особени. Ще бъдем готови за срещата с Дунав. Ще бъдем със същото отношение, както към всеки един отбор. Нашите играчи ще получат дни за възстановяване и след това ще се подготвим за мача. Важното е играчите да бъдат готови психологически”, заяви Савинов.

