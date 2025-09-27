Без усложнения в Априлия след инцидента на Мартин с Бедзеки

Часове след спринта за Гран При на Япония от Априлия събраха в една стая световния шампион Хорхе Мартин и Марко Бедзеки, за да се изясни всичко за инцидента между двамата, в основата на който стоеше Мартин.

Мартин не прецени една атака в началото на спринта, като това доведе до падането му, но Хорхе събори и съотборника си Бадзеки. Мартин е със счупване на ключицата след инцидента и ще претърпи операция в понеделник, като утре няма да участва в Гран При на Япония.

Lonely sprint for me after losing 20 seconds on the first lap trying to avoid the accident. Wishing Jorge a good and speedy recovery, you will come back stronger as always 💪🏻 #JapaneseGP #MotoGP pic.twitter.com/jpN4RJ3Ehk — Alex Rins (@Rins42) September 27, 2025

На срещата на двамата пилоти присъства и главният изпълнителен директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола, като самата дискусия е била кратка – след 5 минути Мартин и Бедзеки си стиснаха ръцете и италианецът си тръгна.

„Хорхе на няколко пъти как е Марко след падането – обясни шефът на комуникациите в Априлия Антонио Босели, който също е бил в стаята за срещата. – Хорхе беше този, който помоли Марко да дойде, за да може да му се извини.“

Оперират поредната контузия на Хорхе Мартин в понеделник

След срещата Мартин и Бедзеки не коментираха пред медиите, както и Ривола, а само Босели беше изпратен да се срещне с репортерите на „Мотеги“.

