Гард на Апоел се изправя срещу България в квалификациите за ЕвроБаскет 2029

Гардът на Апоел Тел Авив Крис Джоунс ще се изправи срещу мъжкия национален отбор на България в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Американският баскетболист е част от състава на тима на Армения, който е и първият съперник на "лъвовете".

Срещата е на 27 ноември в зала "Арена Ботевград", а баскетболистът на израелския гранд ще облече екипа на Армения между мачовете от Евролигата. Именно в Ботевград Апоел ще играе между 25 ноември - 4 декември, когато отборът воден от Димитрис Итудис ще срещне Реал Мадрид и АСВЕЛ Вильорбан.

В групата на България пък е още тимът на Норвегия, на който селекцията на новия наставник на националния отбор Любомир Минчев ще гостува на 27 февруари.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.