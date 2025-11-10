Везенков и Милър-Макинтайър в разширения състав на България за предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Общо 24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на мъжкия национален отбор на България за предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. “Лъвовете” са в Група B на първия етап от пресявките, заедно с Норвегия и Армения.

Окончателният състав на представителния ни тим ще бъде обявен на 19 ноември.

При завръщането си в мъжкия национален отбор на България Любомир Минчев ще работи заедно с Явор Аспарухов, Тони Дечев и Иван Коцев, които ще бъдат негови помощници. Физиотерапевт е Явор Касабов, Емануил Кетенлиев е кондиционен треньор, лекар е Юлий Белев, а менинджър е Тодор Колев.

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19:00 ч. в “Арена Ботевград”.

Сред повиканите са суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков и правещият фурор в Евролигата този сезон с екипа на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър.

Новият селекционер Любомир Минчев се е спрял на следните играчи:

1. Коди Милър-Макинтайър - Цървена звезда

2. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

3. Деян Карамфилов - Рилски спортист

4. Константин Тошков - Балкан

5. Лъчезар Тошков - Миньор 2015

6. Мартин Русев - Спартак Плевен

7. Георги Герганов - Ботев Враца

8. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

9. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

10. Илиян Пищиков - Балкан

11. Мирослав Васов - Рилски спортист

12. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

13. Иван Алипиев - Местре (Италия)

14. Георги Боянов - Черно море Тича

15. Христо Бъчков - Рилски спортист

16. Николай Стоянов - Черно море Тича

17. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

19. Димитър Димитров - Балкан

20. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

21. Симеон Лепичев - Пиаца Америна (Италия)

22. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

23. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

24. Цветомир Чернокожев - Черно море Тича

Снимки: Startphoto