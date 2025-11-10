Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков и Милър-Макинтайър в разширения състав на България за предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Везенков и Милър-Макинтайър в разширения състав на България за предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 10 ное 2025 | 13:24
  • 355
  • 2
Везенков и Милър-Макинтайър в разширения състав на България за предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Общо 24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на мъжкия национален отбор на България за предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. “Лъвовете” са в Група B на първия етап от пресявките, заедно с Норвегия и Армения.

Окончателният състав на представителния ни тим ще бъде обявен на 19 ноември.

При завръщането си в мъжкия национален отбор на България Любомир Минчев ще работи заедно с Явор Аспарухов, Тони Дечев и Иван Коцев, които ще бъдат негови помощници. Физиотерапевт е Явор Касабов, Емануил Кетенлиев е кондиционен треньор, лекар е Юлий Белев, а менинджър е Тодор Колев.

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19:00 ч. в “Арена Ботевград”.

Сред повиканите са суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков и правещият фурор в Евролигата този сезон с екипа на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър.

Новият селекционер Любомир Минчев се е спрял на следните играчи:

1. Коди Милър-Макинтайър - Цървена звезда

2. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

3. Деян Карамфилов - Рилски спортист

4. Константин Тошков - Балкан

5. Лъчезар Тошков - Миньор 2015

6. Мартин Русев - Спартак Плевен

7. Георги Герганов - Ботев Враца

8. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

9. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

10. Илиян Пищиков - Балкан

11. Мирослав Васов - Рилски спортист

12. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

13. Иван Алипиев - Местре (Италия)

14. Георги Боянов - Черно море Тича

15. Христо Бъчков - Рилски спортист

16. Николай Стоянов - Черно море Тича

17. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

19. Димитър Димитров - Балкан

20. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

21. Симеон Лепичев - Пиаца Америна (Италия)

22. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

23. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

24. Цветомир Чернокожев - Черно море Тича

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Startphoto

Още от Баскетбол

Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 10 ное 2025 | 04:00
  • 2720
  • 0
Бившата на Скоти Пипън се наслаждава на времето с младото си гадже

Бившата на Скоти Пипън се наслаждава на времето с младото си гадже

  • 9 ное 2025 | 17:22
  • 2560
  • 0
Супермодели изкушават с "горещо" селфи

Супермодели изкушават с "горещо" селфи

  • 9 ное 2025 | 17:01
  • 3461
  • 3
Ботев Враца излъга Локо Пд пред погледа на Любо Минчев в Ботевград

Ботев Враца излъга Локо Пд пред погледа на Любо Минчев в Ботевград

  • 9 ное 2025 | 14:52
  • 11759
  • 1
Везенков беше тих, но Олимпиакос вкара над 100 точки

Везенков беше тих, но Олимпиакос вкара над 100 точки

  • 9 ное 2025 | 14:52
  • 7557
  • 4
Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

Атрактивни забивки в "Арена Ботевград"

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 1259
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 5156
  • 2
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 10016
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 12055
  • 17
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11513
  • 33
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 8203
  • 5
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 4764
  • 4