България (U19) с инфарктна загуба от Молдова

  • 11 окт 2025 | 18:25
  • 227
  • 0
България (U19) с инфарктна загуба от Молдова

Селекцията на България U19 отстъпи с 1:0 при първата си среща като гост на Молдова. Единственото попадение падна в 92-ата минута.

Тимът на Атанас Рибарски ще изиграе още един двубой срещу Молдова на 14 октомври от 10:00 часа на терена на „FAM Technical Center“.

Това са дебютни повиквателни за новия треньор на „лъвчетата“, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

Състав на България U19 от първия двубой с Молдова: 12. Стефан Смаркалев (В), 2. Валери Владимиров (16. Валентин Карчев 62‘), 3. Мартин Георгиев, 6. Абдула Кичуков (17. Борис Тодоров 78‘), 8. Кристиян Ирмиев (10. Мартин Пейчев 70‘), 9. Стивън Стоянчов, 11. Васил Каймаканов (19. Стивън Гаоте 70‘), 14. Севи Идриз (18. Антонио Марков 78‘), 15. Симеон Цанев (5. Мартин Димитов 62‘), 20. Божидар Петров (К) (13. Наско Янев 62‘), 22. Максим Минков (7. Кристиян Горанов – 45‘)

снимка: bfunion.bg

