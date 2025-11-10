Популярни
Алекс Николов отново е реализатор №1 в Италия

  • 10 ное 2025 | 13:07
Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха 3-а поредна и общо 4-а победа от началото на сезона в италианската Суперлига.

Играчите на Джампаоло Медей удариха като домакини непобедения до момента тим на Рана (Верона) с 3:0 (25:21, 26:24, 26:24) в голямото дерби на изтегления 6-и кръг на шампионата, играно в пълната зала в Чивитанова.

Преди началото на мача Алекс Николов получи наградата си за Най-полезен играч (MVP) за месец октомври в Суперлигата.

След това българинът изигра пореден страхотен мач за Лубе и бе над всички с 20 точки (2 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 17% позитивно посрещане - +6) за победата.

Така най-резултатният волейболист на Световното първенство във Филипините Алекс Николов вече има в актива си 116 точки (11 аса, 8 блока)в първите 5 мача на Суперлигата на Италия, с което отново излезе начело в класацията за реализатори.

Алекс Николов изпревари белгиеца Фере Регрес, който е със 100 точки от първите 4 мача, но двубоят на неговия Алианц (Милано) с Юаса Батери (Гротадзолина) от 5-ия кръг бе отложен.

