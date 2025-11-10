Добри Козарев: На терена имаше само един отбор

Гигант (Съединение) срази гостуващия му Асеновец (Асеновград) с 4:1 в мач от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. След края на двубоя президентът на Гигантите Добри Козарев говори пред официалния сайт на клуба: „На терена имаше само един отбор и това бе нашият. Вкарахме четири гола, а можеше да вкараме още минимум толкова. Преди този двубой казах, че двата мача – с Асеновец и с Димитровград за нас са абсолютно задължителни. Днес просто се виждаше разликата между двата тима. Момчетата играха добре, създадоха много хубави атаки и вкараха добри голове. Когато играем добре – играем. Никога не преувеличавам. Когато не се представяме, както трябва – отново го казвам“, добави шефът на клуба.

