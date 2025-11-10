Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Добри Козарев: На терена имаше само един отбор

Добри Козарев: На терена имаше само един отбор

  • 10 ное 2025 | 12:44
  • 386
  • 0
Добри Козарев: На терена имаше само един отбор

Гигант (Съединение) срази гостуващия му Асеновец (Асеновград) с 4:1 в мач от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига. След края на двубоя президентът на Гигантите Добри Козарев говори пред официалния сайт на клуба: „На терена имаше само един отбор и това бе нашият. Вкарахме четири гола, а можеше да вкараме още минимум толкова. Преди този двубой казах, че двата мача – с Асеновец и с Димитровград за нас са абсолютно задължителни. Днес просто се виждаше разликата между двата тима. Момчетата играха добре, създадоха много хубави атаки и вкараха добри голове. Когато играем добре – играем. Никога не преувеличавам. Когато не се представяме, както трябва – отново го казвам“, добави шефът на клуба.

Гигант с изразителна победа
Гигант с изразителна победа
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леандро Годой: Само ЦСКА!

Леандро Годой: Само ЦСКА!

  • 10 ное 2025 | 09:25
  • 1271
  • 0
Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

  • 10 ное 2025 | 09:20
  • 4148
  • 3
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11481
  • 33
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

  • 10 ное 2025 | 08:11
  • 3965
  • 5
Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

  • 9 ное 2025 | 20:13
  • 6248
  • 18
Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

  • 9 ное 2025 | 20:00
  • 4643
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 4932
  • 2
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 9935
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 11982
  • 17
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11481
  • 33
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 8159
  • 5
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 4688
  • 4