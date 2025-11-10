Волейболните фенове с огромен ентусиазъм за Евроволей 2026

Волейболните фенове в България демонстрираха огромен ентусиазъм за предстоящите двубои от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

През изминалата седмица (3 - 9 ноември) са закупени най-много билети за Евроволей 2026 от онлайн платформата Eventim.bg.

Продадоха 11 000 билета за ЕвроВолей 2026 само за 24 часа

Закупените билети са Евроволей 2026 изпреварват закупените ценни хартийки за концертите на Андре Рийо, Графа, мюзикъла Зоро, Цирк дьо Солей, концертите на Миро, Меди, Азис, Il Volo и Lava Bear Xmas fest.