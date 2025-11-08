Продадоха 11 000 билета за ЕвроВолей 2026 само за 24 часа

Без прецедент в историята на българския спорт!

301 дни преди началото на събитието — и вече 11 000 продадени билета за двубоите от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година в София само за първите 24 часа от старта на продажбите!

“Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ! Благодарим Ви от сърце!”, написаха от Българската федерация по волейбол (БФВ).

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Официалните пропуски за ЕвроВолей 2026 могат да се закупуват онлайн от www.eventim.bg.