Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Продадоха 11 000 билета за ЕвроВолей 2026 само за 24 часа

Продадоха 11 000 билета за ЕвроВолей 2026 само за 24 часа

  • 8 ное 2025 | 14:20
  • 1258
  • 2

Без прецедент в историята на българския спорт!

301 дни преди началото на събитието — и вече 11 000 продадени билета за двубоите от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година в София само за първите 24 часа от старта на продажбите!

“Вие, българските фенове на волейбола, сте просто ВЕЛИКИ! Благодарим Ви от сърце!”, написаха от Българската федерация по волейбол (БФВ).

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Официалните пропуски за ЕвроВолей 2026 могат да се закупуват онлайн от www.eventim.bg.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа

Нефтохимик пречупи Пирин за трета поредна победа

  • 7 ное 2025 | 21:46
  • 2159
  • 3
Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с 5 от 5 в Русия

Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с 5 от 5 в Русия

  • 7 ное 2025 | 19:33
  • 14548
  • 9
Локомотив Авиа без проблеми срещу Черно море

Локомотив Авиа без проблеми срещу Черно море

  • 7 ное 2025 | 18:34
  • 1994
  • 1
Специална ВИП зона за притежателите на клубни карти на Марица в Шампионската лига

Специална ВИП зона за притежателите на клубни карти на Марица в Шампионската лига

  • 7 ное 2025 | 15:27
  • 648
  • 0
Фотоизложба на волейболната слава на България пред НДК

Фотоизложба на волейболната слава на България пред НДК

  • 7 ное 2025 | 14:57
  • 882
  • 1
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 7 ное 2025 | 13:00
  • 37599
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и ЦСКА

11-те на Левски и ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 18339
  • 60
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 4572
  • 0
Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

  • 8 ное 2025 | 10:58
  • 4309
  • 1
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 9659
  • 2
Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 13:52
  • 10885
  • 13
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 12416
  • 15