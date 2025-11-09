Борис Начев и Падуа с нова загуба в Италия

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа 3-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини паднаха като гости на Валса Груп (Модена) с 0:3 (22:25, 20:25, 17:25) в двубой от изтегления 6-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Пала Панини".

По този начин Падуа е на 8-о място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки. В редовния 5-и кръг Начев и съотборниците му са домакини на Алианц (Модена). Срещата е в събота (15 ноември) от 19,00 часа българско време.

Борис Начев се появи в игра за кратко за своя тим в третия гейм и се отчете с една единствена точка от атака.

Единственият с двуцифров актив за Падуа беше Давиде Гардини с 13 точки (1 блок, 1 ас, 55% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +2).

За домакините от Модена Паул Бухегер реализира 15 точки (1 блок, 3 аса и 61% ефективност в атака - +3), а Джовани Сангуинети завърши с 11 точки за победата.

Снимки: legavolley.it