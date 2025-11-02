Борис Начев и Падуа взеха дербито с Гротадзолина на Георги Татаров и Илия Петков

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, постигна втора победа от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини успяха да се наложат у дома над Юаса Батери (Гротадзолина), с националите Георги Татаров и Илия Петков в състава, с 3:1 (25:22, 26:24, 20:25, 25:21) в двубой от 4-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Киоене Арена".

По този начин Падуа е с 2 победи, 2 загуби и 5 точки във временното класиране. Татаров, Петков и компания остават на последното 12-о място в подреждането без победа до момента и една единствена спечелена точка. В следващия, изтеглен, 6-и кръг Начев и съотборниците му са гости на Модена. Срещата е в неделя (9 ноември) от 19,00 часа българско време. Следващият мач на Гротадзолина пък е от 5-ия кръг, когато приемат новака Кунео. Тази среща е на 16-и ноември (неделя) също от 19,00 часа.

Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

Борис Начев се появи в игра за кратко за своя тим в третия гейм, но не успя да се отчете с нито една точка.

Най-полезен за Падуа стана Матиа Ориоли с 21 точки (3 блока, 62% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +7), а Велико Машулович добави 15 точки (2 блока, 2 аса и 46% ефективност в атака - +4) за победата.

От друга страна Георги Татаров започна като титуляр за гостите, след което бе заменен, за да се върне в игра за началото на третия гейм. В крайна сметка Татаров се отчете с 9 точки (50% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - -1).

Илия Петков пък игра през цялото време и завърши 6 точки (1 блок, 1 ас и 57% ефективност в атака - +1).

Най-резултатен за Гротадзолина за пореден път беше иранецът Амир Голзадех с 23 точки (1 блок, 2 аса и 49% ефективност в атака), но и това не беше достатъчно за успеха.

СОНЕПАР (ПАДУА) - ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) 3:1 (25:22, 26:24, 20:25, 25:21)

ПАДУА: Вук Тодорович 2, Велико Машулович 15, Матиа Ориоли 21, Давиде Гардини 12, Андреа Труокио 7, Алберто Поло 3 - Бенжамен Диес-либеро (Франческо Дзопелари 1, Томазо Стефани, БОРИС НАЧЕВ, Тим Хелд, Алесандро Тоскани-либеро)

Старши треньор: ДЖАКОПО КУТИРИ

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки, Амир Голзадех 23, Джулио Магалини 3, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 9, ИЛИЯ ПЕТКОВ 6, Драган Станкович 3 - Андреа Маркизио-либеро (Душан Петкович, Микеле Федрици 12, Мануеле Маркиани, Марко Пелакани, Рикардо Веки 1, Лазар Копривица)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ.

Снимки: legavolley.it