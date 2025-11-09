Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Силен Димитър Димитров с 24 точки и нова загуба в Република Корея

  • 9 ное 2025 | 20:06
  • 764
  • 0

Националът Димитър Димитров, който пропусна Световното първенство във Филипините, допусна 4-а загуба за сезона с неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му отстъпиха като домакини на Кореън Аър Джъмбос (Инчеон) с 1:3 (22:25, 20:25, 25:23, 22:25) в 6-ата си среща от редовния сезон, играна тази сутрин.

По този начин Бусан е на 5-о място във временното класиране с 2 победи, 4 загуби и 7 точки. Следващият мач за Димитров и компания е домакинство на Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан). Срещата е в четвъртък (13 ноември) от 12,00 часа българско време.

Димитър Димитров изигра нов много силен мач и бе над всички за Бусан с 24 точки (3 блока и 48% ефективност в атака), но и това не помогна за победата.

