Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димитър Димитров със 7 точки, ОК Сейвингс Банк пропусна победа

Димитър Димитров със 7 точки, ОК Сейвингс Банк пропусна победа

  • 6 ное 2025 | 18:18
  • 235
  • 0

Националът Димитър Димитров реализира 7 точки (1 блок), а неговият отбор ОК Сейвингс Банк пропусна победа в корейската V-League.

ОК Сейвингс Банк загуби драматично от КЕПКО Биг Сторм KEPCO с 2:3 (30:28, 25:18, 23:25, 25:20, 12:15) в двубой от V-League, игран в зала „Сувон Индор Джимнейзиъм“.

След доминация в първите два гейма, ОК Сейвингс Банк изглеждаше на път към чиста победа, но след серия от неточности позволи на съперника да се върне в мача и да изравни. Решителният момент дойде в третия гейм, когато треньорът Шин Йон-чул направи смяна, изваждайки Димитър Димитров.

Следващият мач на тима е на 9 ноември в Бусан, където ще изиграе първото си домакинство в новата зала „Гангсо Джимнейзиъм“.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Елица Атанасийевич и Паниониос напред за Чалъндж къп

Елица Атанасийевич и Паниониос напред за Чалъндж къп

  • 6 ное 2025 | 15:15
  • 512
  • 0
Вангелия Рачковска и Волеро близо до групите на Шампионската лига

Вангелия Рачковска и Волеро близо до групите на Шампионската лига

  • 6 ное 2025 | 15:00
  • 392
  • 0
Новият селекционер на България ще бъде обявен на 10 ноември

Новият селекционер на България ще бъде обявен на 10 ноември

  • 6 ное 2025 | 13:52
  • 1137
  • 0
Две волейболни дербита, снукър и футбол в програмата на Sportbg.bg

Две волейболни дербита, снукър и футбол в програмата на Sportbg.bg

  • 6 ное 2025 | 13:30
  • 851
  • 0
Промяна в мача на Марица срещу Славия от Националната волейболна лига Демакс

Промяна в мача на Марица срещу Славия от Националната волейболна лига Демакс

  • 6 ное 2025 | 13:13
  • 467
  • 0
Жана Тодорова: Трябва да вярваме заедно като отбор

Жана Тодорова: Трябва да вярваме заедно като отбор

  • 6 ное 2025 | 13:07
  • 745
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 19523
  • 10
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 18102
  • 103
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 3550
  • 2
Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Пет супермача от Евролигата тази вечер

  • 6 ное 2025 | 18:57
  • 519
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 14728
  • 17
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 13517
  • 0