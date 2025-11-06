Димитър Димитров със 7 точки, ОК Сейвингс Банк пропусна победа

Националът Димитър Димитров реализира 7 точки (1 блок), а неговият отбор ОК Сейвингс Банк пропусна победа в корейската V-League.

ОК Сейвингс Банк загуби драматично от КЕПКО Биг Сторм KEPCO с 2:3 (30:28, 25:18, 23:25, 25:20, 12:15) в двубой от V-League, игран в зала „Сувон Индор Джимнейзиъм“.

След доминация в първите два гейма, ОК Сейвингс Банк изглеждаше на път към чиста победа, но след серия от неточности позволи на съперника да се върне в мача и да изравни. Решителният момент дойде в третия гейм, когато треньорът Шин Йон-чул направи смяна, изваждайки Димитър Димитров.

Следващият мач на тима е на 9 ноември в Бусан, където ще изиграе първото си домакинство в новата зала „Гангсо Джимнейзиъм“.