Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

След своята втора поредна и общо седма победа за сезона, дошла в Гран При на Сао Пауло, Ландо Норис отвори много солидна преднина в битката за световната титла три кръга преди края на сезон 2025.

Преди тях британецът е начело с актив от 390 точки и аванс от цели 24 пред съотборника си Оскар Пиастри, който завърши едва пети на „Интерлагос“ и така загуби общо 23 пункта в рамките на уикенда в Бразилия. Трети на 49 точки от лидера се движи Макс Верстапен, който ще се нуждае от чудо в последните три състезания, за да спечели петата си поредна световна титла.

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло:

Ландо Норис – 390 точки Оскар Пиастри – 366 Макс Верстапен – 341 Джордж Ръсел – 276 Шарл Леклер – 214 Люис Хамилтън – 148 Андреа Кими Антонели – 122 Алекс Албон – 73 Нико Хюлкенберг – 43 Исак Хаджар – 43 Оливър Беарман – 40 Фернандо Алонсо – 40 Карлос Сайнц – 38 Лиам Лоусън – 36 Ланс Строл – 32 Естебан Окон – 30 Юки Цунода – 28 Пиер Гасли – 22 Габриел Бортолето – 19 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg