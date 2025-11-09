След своята втора поредна и общо седма победа за сезона, дошла в Гран При на Сао Пауло, Ландо Норис отвори много солидна преднина в битката за световната титла три кръга преди края на сезон 2025.
Преди тях британецът е начело с актив от 390 точки и аванс от цели 24 пред съотборника си Оскар Пиастри, който завърши едва пети на „Интерлагос“ и така загуби общо 23 пункта в рамките на уикенда в Бразилия. Трети на 49 точки от лидера се движи Макс Верстапен, който ще се нуждае от чудо в последните три състезания, за да спечели петата си поредна световна титла.
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло:
Ландо Норис – 390 точки
Оскар Пиастри – 366
Макс Верстапен – 341
Джордж Ръсел – 276
Шарл Леклер – 214
Люис Хамилтън – 148
Андреа Кими Антонели – 122
Алекс Албон – 73
Нико Хюлкенберг – 43
Исак Хаджар – 43
Оливър Беарман – 40
Фернандо Алонсо – 40
Карлос Сайнц – 38
Лиам Лоусън – 36
Ланс Строл – 32
Естебан Окон – 30
Юки Цунода – 28
Пиер Гасли – 22
Габриел Бортолето – 19
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
Снимки: Sportal.bg