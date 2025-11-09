Популярни
Вход / Регистрирай се
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

  • 9 ное 2025 | 21:11
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

След своята втора поредна и общо седма победа за сезона, дошла в Гран При на Сао Пауло, Ландо Норис отвори много солидна преднина в битката за световната титла три кръга преди края на сезон 2025.

Преди тях британецът е начело с актив от 390 точки и аванс от цели 24 пред съотборника си Оскар Пиастри, който завърши едва пети на „Интерлагос“ и така загуби общо 23 пункта в рамките на уикенда в Бразилия. Трети на 49 точки от лидера се движи Макс Верстапен, който ще се нуждае от чудо в последните три състезания, за да спечели петата си поредна световна титла.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло:

  1. Ландо Норис – 390 точки

  2. Оскар Пиастри – 366

  3. Макс Верстапен – 341

  4. Джордж Ръсел – 276

  5. Шарл Леклер – 214

  6. Люис Хамилтън – 148

  7. Андреа Кими Антонели – 122

  8. Алекс Албон – 73

  9. Нико Хюлкенберг – 43

  10. Исак Хаджар – 43

  11. Оливър Беарман – 40

  12. Фернандо Алонсо – 40

  13. Карлос Сайнц – 38

  14. Лиам Лоусън – 36

  15. Ланс Строл – 32

  16. Естебан Окон – 30

  17. Юки Цунода – 28

  18. Пиер Гасли – 22

  19. Габриел Бортолето – 19

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

Снимки: Sportal.bg

