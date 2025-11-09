Бедзеки: Бях много мотивиран да спечеля

Марко Бедзеки спечели своята втора победа в неделно състезание за сезона в MotoGP, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Португалия.

За разлика от успеха му на „Силвърстоун“ в края на май обаче, този път италианецът нямаше нужда от проблеми за свой съперник, за да спечели. На „Портимао“ италианецът контролира събитията от старта до финала и грабна една напълно заслужена победа, а след края той разкри, че с отбора му са работили до късно снощи, за да намерят това, което им лисваше в спринта вчера. В него Бедзеки се оказа безсилен срещу Алекс Маркес и Педро Акоста, които завършиха пред него.

„Много съм щастлив, беше фантастично състезание за мен. Тази сутрин аз се почувствах много добре. Снощи с отбора работихме до късно в гаража, за да намерим тази последна стъпка, която ни липсваше.



„Притеснявах се за Педро и Алекс, защото вчера те бяха много бързи, но аз бях много мотивиран да спечеля. Момчетата свършиха страхотна работа, много се радвам, че отново съм на върха на подиума, насладиха се на състезанието. Благодаря на феновете. Искам да посветя това състезание на моя най-добър приятел Даниеле и неговата приятелка Мирияна, които наскоро се сдобиха с рожба, така че добре дошъл Акиле“, каза победителят.

Снимки: Gettyimages