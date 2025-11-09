Популярни
Акоста: Знаем каква е нашата слабост и работим върху нея

Педро Акоста завоюва своя пети подиум за сезона в MotoGP, след като завърши трети в провелата се по-рано днес Гран При на Португалия.

Пилотът на КТМ беше много бърз в заключителните обиколки на „Портимао“, в които той настигна Алекс Маркес в спора за втората позиция, но не успя да го изпревари, както стана и във вчерашния спринт. След финала Акоста заяви, че той губи много в началните етапи на състезанието и подчерта, че в КТМ са наясно със своята слабост и работят по нейното отстраняване.

„Опитах се да настигна Алекс в края, но стана като вчера и малко не ми достигна. Но ние трябва да сме доволни, защото темпото ни не е добро и не ни достига сцепление на ускорение в началото на състезанията. Няма значение колко се грижим за гумите, ако ние загубим в началото, то губим и в края.

„Искам да благодаря на целия отбор, както и специално на Дани (Педроса), с когото си говорихме вчера и той ми помогна да видя състезанието по друг начин. Благодаря на КТМ, на Дани и на Пол (Еспаргаро), които вършат страхотна работа. Знаем каква е нашата слабост и работим върху нея, така че подиумът е добър резултат“, каза Акоста.

Снимки: Gettyimages

