Юлия Иванова: Победи този, който направи по-малко грешки

Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова коментира пред БНТ загубата с 0:3 гейма от Левски в дербито от четвъртия кръг на НВЛ за жени.

Тя беше категорична, че „сините“ са първото сериозно препятствие, пред което нейният отбор се е изправил от началото на сезона.

Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

„Моите състезателки не успяха да покажат играта на която са способни. Дали напрежението, дали противникът имаше уплах от противника… В крайна сметка, накрая победи този, който направи по-малко лични грешки. Това, което реши мача е липсата на атака, грешките в атака. Ние играхме днес по-без диагонал. В най-важни моменти всеки правеше индивидуална грешка и това се натрупа. Лески е отбор на ниво, така че това е първият сериозен противник, който срещаме тази година", каза Иванова.