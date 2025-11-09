Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

  • 9 ное 2025 | 14:57
  • 2951
  • 2
Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

Волейболистките на Левски София спечелиха дербито с ЦСКА с 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) в женското първенство "Демакс" лига.

Така момичетата на Радослав Арсов записаха трета победа в първенството. ЦСКА допусна първо поражение от началото на сезона.

Мачът бе излъчен пряко по БНТ 3.

Волейболистките на ЦСКА поведоха с 5:4. “сините” обърнаха развоя и дръпнаха с 4 точки при 11:7. 11:9. Блокада на Габриела Найденова срещу атака на Никол Окоро 12:9. Блокада на Венеса Радева и 13:9. Полина Нейкова влезе в игра за ЦСКА. Никол Пейчинова намали резултата до 12:15. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Отлична комбинация Димана Иванова - Елена Коларова - 19:15. Славина Колева атакува в аут - 18:21. Успешна атака на Славина Колева по правата от зона 4 - 22:18. Левски спечели първата част с 25:19.

Волейболистките на ЦСКА поведоха с 4:3 в началото на втората част. Успешна атака на Моник Де Жезус и 5:4 за ЦСКА. Отлична атака “краче” на Елена Коларова и 9:7 за Левски. Нова “краче” на Елена Коларова и 10:8. Габриела Жекова игра с блокадата за 11:8. Елена Коларова бе най-съобразителна край мрежата за 17:15. Ас на Елена Коларова и Левски спечели втората част с 25:18.

“Сините” поведоха бързо с 4 точки - 7:3 в началото на третата част. Последваха 4 поредни точки за ЦСКА и 7:7. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Никол Окоро атакува по диагонала от зона 4 и ЦСКА излезе напред с 8:7. Вицешампионките поведоха с 4 точки при 14:11. Никол Пейчинова атакува мощно 2 пъти поред и 15:16. Елена Коларова атакува с “краче” и Левски поведе със 17:15. Ас на Моник Де Жезус и ЦСКА поведе с 18:17. Нов прекрасен сервис на бразилката и ЦСКА дръпна с 19:17. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Атака на Никол Окоро и 20:18. Никол Акоро атакува в аут и “сините” стигнаха до мачбол при 24:20. Левски спечели третата част с 25:20.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЦСКА 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)

ЛЕВСКИ: Димана Иванова, Габриела Найденова, Славина Колева, Габриела Жекова, Елана Коларова, Венеса Радева - Агниешка Адамек-либеро (Иванина Малинова, Мария Златанова, Вяра Парапунова)

Старши треньор: РАДОСЛАВ АРСОВ

Треньор: ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ

ЦСКА: Десислава Тодева, Никол Пейчинова, Моник Де Жезус, Ивана Ефремова, Ева Каменска, Елеонора Самунева, Виктория Нинова-либеро (Полина Нейкова, Мадлен Митева, Ивана Петрова)

Старши треньор: ЮЛИЯ ИВАНОВА

Треньор: ВАНЯ СОКОЛОВА.

Мачове от четвъртия кръг в женското волейболно първенство на България:

Левски - ЦСКА               3:0 (25:19, 25:18, 25:20)

от събота:

ЦПВК - Дея Волей            3:0 (25:14, 25:20, 25:8)

Марица 2022 - Миньор Перник 3:0 (25:16, 32:30, 25:22)

Драгоман - Варна-ДКС        3:0 (25:23, 26:24, 25:20)

Марица Пловдив - Славия     3:0 (25:11, 25:14, 25:17)

Временно класиране:

1. Марица Пловдив      4   4   0  12:0     12 точки

2. ЦПВК                4   4   0  12:2     12

3. ЦСКА                4   3   1   9:3      9

4. Левски              4   3   1   9:4      9

5. Драгоман            4   3   1   9:5      9

6. Марица 2022         4   1   3   5:9      3

7. Славия              4   1   3   4:9      3

8. Дея Волей           4   1   3   3:9      3

9. Миньор Перник       4   0   4   2:12     0

10. Варна-ДКС           4   0   4   0:12     0

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Славина Колева: Искахме да победим и се получи

Славина Колева: Искахме да победим и се получи

  • 9 ное 2025 | 15:17
  • 489
  • 0
Уникална среща!

Уникална среща!

  • 9 ное 2025 | 14:35
  • 7235
  • 0
MVP Нася Димитрова с 25 точки, но и с драматична загуба

MVP Нася Димитрова с 25 точки, но и с драматична загуба

  • 9 ное 2025 | 14:12
  • 807
  • 0
Монца, на Мартин Атанасов и Жасмин Величков, подаде жалба след загубата от Чистерна

Монца, на Мартин Атанасов и Жасмин Величков, подаде жалба след загубата от Чистерна

  • 9 ное 2025 | 12:42
  • 1156
  • 0
Венислав Антов: Да бием Полша в Полша беше невероятно!

Венислав Антов: Да бием Полша в Полша беше невероятно!

  • 9 ное 2025 | 12:16
  • 2990
  • 1
Николай Колев, Николай Къртев и ПАОК с тежка загуба от Милон

Николай Колев, Николай Къртев и ПАОК с тежка загуба от Милон

  • 9 ное 2025 | 12:08
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:1 Черно море, беларусин си вкара нелеп автогол

ЦСКА 1948 0:1 Черно море, беларусин си вкара нелеп автогол

  • 9 ное 2025 | 16:11
  • 8240
  • 10
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 18110
  • 33
Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

Левски с изявление след болезненото поражение: Това ни отличава от всички останали тимчета разни

  • 9 ное 2025 | 11:25
  • 42243
  • 269
ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

ЦСКА обяви кои са "скандалните отсъждания" на съдията и написа: Приземихме Левски въпреки Гидженов

  • 9 ное 2025 | 12:08
  • 26854
  • 102
И днес Трент не е титуляр за Реал Мадрид (съставите)

И днес Трент не е титуляр за Реал Мадрид (съставите)

  • 9 ное 2025 | 16:08
  • 222
  • 1
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 10344
  • 7