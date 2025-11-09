Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

Волейболистките на Левски София спечелиха дербито с ЦСКА с 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) в женското първенство "Демакс" лига.

Така момичетата на Радослав Арсов записаха трета победа в първенството. ЦСКА допусна първо поражение от началото на сезона.

Мачът бе излъчен пряко по БНТ 3.

Волейболистките на ЦСКА поведоха с 5:4. “сините” обърнаха развоя и дръпнаха с 4 точки при 11:7. 11:9. Блокада на Габриела Найденова срещу атака на Никол Окоро 12:9. Блокада на Венеса Радева и 13:9. Полина Нейкова влезе в игра за ЦСКА. Никол Пейчинова намали резултата до 12:15. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Отлична комбинация Димана Иванова - Елена Коларова - 19:15. Славина Колева атакува в аут - 18:21. Успешна атака на Славина Колева по правата от зона 4 - 22:18. Левски спечели първата част с 25:19.

Волейболистките на ЦСКА поведоха с 4:3 в началото на втората част. Успешна атака на Моник Де Жезус и 5:4 за ЦСКА. Отлична атака “краче” на Елена Коларова и 9:7 за Левски. Нова “краче” на Елена Коларова и 10:8. Габриела Жекова игра с блокадата за 11:8. Елена Коларова бе най-съобразителна край мрежата за 17:15. Ас на Елена Коларова и Левски спечели втората част с 25:18.

“Сините” поведоха бързо с 4 точки - 7:3 в началото на третата част. Последваха 4 поредни точки за ЦСКА и 7:7. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Никол Окоро атакува по диагонала от зона 4 и ЦСКА излезе напред с 8:7. Вицешампионките поведоха с 4 точки при 14:11. Никол Пейчинова атакува мощно 2 пъти поред и 15:16. Елена Коларова атакува с “краче” и Левски поведе със 17:15. Ас на Моник Де Жезус и ЦСКА поведе с 18:17. Нов прекрасен сервис на бразилката и ЦСКА дръпна с 19:17. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Атака на Никол Окоро и 20:18. Никол Акоро атакува в аут и “сините” стигнаха до мачбол при 24:20. Левски спечели третата част с 25:20.

ЛЕВСКИ: Димана Иванова, Габриела Найденова, Славина Колева, Габриела Жекова, Елана Коларова, Венеса Радева - Агниешка Адамек-либеро (Иванина Малинова, Мария Златанова, Вяра Парапунова)

Старши треньор: РАДОСЛАВ АРСОВ

Треньор: ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ

ЦСКА: Десислава Тодева, Никол Пейчинова, Моник Де Жезус, Ивана Ефремова, Ева Каменска, Елеонора Самунева, Виктория Нинова-либеро (Полина Нейкова, Мадлен Митева, Ивана Петрова)

Старши треньор: ЮЛИЯ ИВАНОВА

Треньор: ВАНЯ СОКОЛОВА.

Мачове от четвъртия кръг в женското волейболно първенство на България:

Левски - ЦСКА 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)

от събота:

ЦПВК - Дея Волей 3:0 (25:14, 25:20, 25:8)

Марица 2022 - Миньор Перник 3:0 (25:16, 32:30, 25:22)

Драгоман - Варна-ДКС 3:0 (25:23, 26:24, 25:20)

Марица Пловдив - Славия 3:0 (25:11, 25:14, 25:17)

Временно класиране:

1. Марица Пловдив 4 4 0 12:0 12 точки

2. ЦПВК 4 4 0 12:2 12

3. ЦСКА 4 3 1 9:3 9

4. Левски 4 3 1 9:4 9

5. Драгоман 4 3 1 9:5 9

6. Марица 2022 4 1 3 5:9 3

7. Славия 4 1 3 4:9 3

8. Дея Волей 4 1 3 3:9 3

9. Миньор Перник 4 0 4 2:12 0

10. Варна-ДКС 4 0 4 0:12 0

Снимки: Startphoto