  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Радослав Арсов: Успяхме да изиграем мача с по-малко грешки

Радослав Арсов: Успяхме да изиграем мача с по-малко грешки

  • 9 ное 2025 | 15:39
  • 309
  • 0
Старши треньорът на Левски Радослав Арсов очаквано остана доволен от изразителната победа с 3:0 гейма над ЦСКА в среща от поредния кръг на НВЛ за жени. За „сините“ се насъбраха доста двубои за кратък период от време, което принуди наставника да направи рокади.

Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито
Левски с категорична победа над ЦСКА в дербито

„Имахме много тежък период, за две седмици изиграхме 6 мача, не е типично за български отбор. Имаше лека умора, обърнахме внимание кой как да натоварим. Успяхме да се съхраним, да изиграем мача събрано, концентрирани, с по-малко грешки. Добре се получи. Като цяло нивото на волейбола у нас не е високо, но това е реалността. Ние ще се съобразим с това нещо и ще работим в насока да го надграждаме“, бяха първите думи на Арсов след успеха в дербито пред БНТ3.

„Успяхме добре да се справим с тактическите задачи. Бяхме търпеливи, имаше сервиси в либерото, но това ни е запазена марка, не само на нас. Опитваме се да запълним празнините от напусналите състезателки, правим ротации в отбора през цялото време, за да не се усеща отсъствието на един играч. Аз бих желал, ако можем, да се подсилим с още един състезател“, добави специалистът.

Снимки: Startphoto

