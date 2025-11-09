Радослав Арсов: Успяхме да изиграем мача с по-малко грешки

Старши треньорът на Левски Радослав Арсов очаквано остана доволен от изразителната победа с 3:0 гейма над ЦСКА в среща от поредния кръг на НВЛ за жени. За „сините“ се насъбраха доста двубои за кратък период от време, което принуди наставника да направи рокади.

„Имахме много тежък период, за две седмици изиграхме 6 мача, не е типично за български отбор. Имаше лека умора, обърнахме внимание кой как да натоварим. Успяхме да се съхраним, да изиграем мача събрано, концентрирани, с по-малко грешки. Добре се получи. Като цяло нивото на волейбола у нас не е високо, но това е реалността. Ние ще се съобразим с това нещо и ще работим в насока да го надграждаме“, бяха първите думи на Арсов след успеха в дербито пред БНТ3.

„Успяхме добре да се справим с тактическите задачи. Бяхме търпеливи, имаше сервиси в либерото, но това ни е запазена марка, не само на нас. Опитваме се да запълним празнините от напусналите състезателки, правим ротации в отбора през цялото време, за да не се усеща отсъствието на един играч. Аз бих желал, ако можем, да се подсилим с още един състезател“, добави специалистът.

