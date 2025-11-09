Популярни
  Уникална среща!

Уникална среща!

  9 ное 2025 | 14:35
  • 974
  • 0

Уникална среща се състоя в петък вечерта в Сосновий Бор. Миналото срещна бъдещето!

Бившият национал Николай Николов посрещна и прегърна настоящия разпределител на България Симеон Николов.

Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с 5 от 5 в Русия
Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с 5 от 5 в Русия

Това стана по време на мача Динамо-ЛО (Сосновий Бор) - Локомотив (Новосибирск) 0:3 в мача от 5-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Бившият национал на България Николай Николов от близо една година живее със семейството си в Санкт Петербург и пристигна специално в Сосновий Бор, за да се види със Симеон Николов, и с бившите си съотборници в националния отбор Пламен Константинов и Андрей Жеков, които водят тима от Новосибирск.

Част от Локомотив през този сезон са още треньорът-статистик Милен Богданов, кондиционния треньор Венислав Наумов и наставникът на младежки тим Георги Петров.

