Монца, на Мартин Атанасов и Жасмин Величков, подаде жалба след загубата от Чистерна

Напрежението в Монца не стихва и след края на драматичния 5-геймов двубой между Веро Волей (Монца) и Чистерна Волей 2:3 (18:25, 25:18, 25:23, 21:25, 13:15) в среща от изтегления 6-и кръг на шампионата.

Клубът от Брианца е подал официална жалба до компетентните органи заради спорното, според тях, решение на съдиите при последната точка на двубоя.

„Според нас грешката е налице – коментира старши треньорът Масимо Екели. – Сега съдията ще прецени и ще видим какво ще се случи.“

Старши треньорът на Монца Масимо Екели определи двубоя като мач с много обрати и променлив ритъм:

„Първият гейм изобщо не влязохме в мача, но след това бяхме много добри във втория и третия, когато Ерик Рьорс и Кристиян Падар поведоха отбора със силен сервис. После настъпи спад – бих го нарекъл психо-физически. Това е нов състав, който още трябва да свикне да се бори заедно и да намери своя баланс на терена, своите опорни точки. От една страна сме разочаровани, но от друга трябва да продължим от добрите неща и да развиваме нашия стил на игра.“

Както уточнява Volleyball.it, жалбата на Монца е свързана с последното разиграване при резултат 13:14 за Чистерна. Либерото на Монца Леонардо Сканферла се хвърля да спаси трудна топка и при опита си преминава с крак под мрежата в полето на Чистерна, което по правило е нарушение.

Въпреки това успява да подаде прецизно към Лука Мартила, който завършва атаката за 14:14.

След падането на топката треньорът на Чистерна Даниеле Морато веднага подава сигнал за видео проверка, подозирайки нарушение. Прегледът потвърждава, че е имало навлизане в полето на съперника и точката е присъдена на гостите, които така печелят мача с 15:13.

Монца не отрича, че е имало техническо нарушение. Протестът им е за момента, в който е поискан видеочекът. Те твърдят, че видеото е трябвало да бъде поискано по време на разиграването, а не след края му.

С други думи, Монца смята, че след като точката вече е приключила и е присъдена в нейна полза, съдиите не е трябвало да я променят въз основа на по-късно искане.

Тук идва ключовият момент, обяснен от Volleyball.it. Член 2 от правилника за видео проверка на FIPAV (сезон 2024/25) гласи, че искане за видеочек може да се направи по време на игра, ако има съмнение за нарушение на противниковия отбор. Но ако действието е твърде бързо и не може да се прекъсне навреме, съдиите могат да уважат искане, направено веднага след края на разиграването.

Именно това се е случило в Монца – спорното разиграване е било прекалено динамично, за да бъде спряно навреме, а искането на Чистерна е подадено незабавно след края на точката, както позволява правилникът. Тук трябва да се направи уточнението, че този правилник не претърпял изменение в тази му част след краят на сезон 2024/25, т.е важи в пълна сила и за новия сезон 2025/26.