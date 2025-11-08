Мартин Атанасов и Mонца изпуснаха победа срещу Чистерна в Италия

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, изпусна страхотна възможност да запише втора победа в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим поведе у дома на Чистерна Волей с 2:1, но в крайна сметка допусна обрат и отстъпи с 2:3 (18:25, 25:18, 25:23, 21:25, 13:15) в среща от изтегления 6-и кръг на шампионата, играна тази вечер.

По този начин Монца е на предпоследното 11-о място във временното класиране със само 1 победа, 4 загуби и 3 точки във временното класиране. В редовния 5-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им ще са гости на шампиона Итас (Тренто). Мачът е следващата събота (16 ноември) от 18,00 часа българско време.

Мартин Атанасов започна като титуляр за Монца, след което бе сменен за началото на втория гейм от Лука Мартила, за да се завърне в игра в средата на четвъртата част. Атанасов завърши със скромните 8 точки (1 ас, 64% ефективност в атака и 73% позитивно посрещане - +5).

Жасмин Величков пък се появи в игра за кратко в три от геймовете, като се отчете с една единствена точка от атака.

Най-резултатни за домакините станаха отново Ерик Рьорс (2 аса, 50% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - -1) и Кристиан Падар (2 блока, 2 аса и 42% ефективност в атака - +6) съответно с 21 и 19 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Чистерна Томазо Гуцо реализира 23 точки (4 аса и 50% ефективност в атака - +10), докато Ефе Байрам добави още 18 точки (1 блок, 1 ас, 53% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +4) за победата.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) - ЧИСТЕРНА ВОЛЕЙ 2:3 (18:25, 25:18, 25:23, 21:25, 13:15)

МОНЦА: Ян Цимерман 1, Кристиан Падар 19, МАРТИН АТАНАСОВ 8, Ерик Рьорс 21, Леандро Моска 6, Томас Берета 6 - Леонардо Сканферла-либеро (ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 1, Диего Фрасчо 1, Якопо Ларица, Лука Мартила 4)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ

ЧИСТЕРНА: Алесандро Фаница 2, Томазо Гуцо 23, Филипо Ланца 6, Ефе Байрам 18, Даниеле Мацоне 13, Фабиан Плак 10 - Ландън Къри-либеро (Никола Салси, Томазо Барото, Даниел Муньос 8)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ МОРАТО.

Снимки: legavolley.it