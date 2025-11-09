Популярни
Георги Димитров: Имаме още много работа

  • 9 ное 2025 | 11:26
Дея спорт (Бургас) отстъпи на Левски София с 0:3 гейма в мач от трети кръг на efbet Супер Волей, изигран в морския град.

Треньорът на бургазлии Георги Димитров говори след срещата, като заяви, че отборът има още много работа.

"За мен е едно страхотно предизвикателство да бъда треньор. Това е една възможност, която се надявам да оползотворя по възможно най-добрия начин."

"Това, че имам възможността да работя със състезатели като Георги и Валентин Братоеви, Николай Учиков, който се върна, е едно богатство. Но и за всички млади състезатели, защото в тази кампания имаме много млади състезатели и трябва да се опитат да "откраднат" колкото може повече от тях. Да се опитаме да вървим заедно като отбор, по възможно най-добрия начин. В началото на този сезон сме, имаме още много работа. Надявам се скоро и нашият централен блокировач Мохамад да се завърне отново, за да разполагаме с пълния състав."

"Във втория гейм успяхме да посрещаме добре, да нападаме добре, стояхме близо в резултата. Накрая една топка реши гейма. В първия и третия гейм не успяхме да посрещаме добре, волейболистите на Левски сервираха изключително силно. Така беше и миналата година. Със сигурност разковничето бяха посрещането и първичната атака. Когато посрещаме добре, имаме разпределител, който може да организира играта много добре, и имаме добър сайдаут. Когато посрещането е лошо, става сложно срещу отбор като Левски да се играе само на висока топка", каза още младият специалист.

