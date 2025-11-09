Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

  • 9 ное 2025 | 08:38
  • 837
  • 0
Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

След тоталния си триумф в рали „Япония“ Себастиен Ожие заплете интригата в битката за титлата в Световния рали шампионат (WRC) преди финалния кръг за сезон 2025, който ще се проведе в Саудитска Арабия в края на месеца.

Преди него лидер в подреждането е Елфин Еванс, чийто аванс пред Ожие обаче спадна до само три пункта. Математически шансове за титлата има и Кале Рованпера, който обаче изостава с цели 24 точки от Еванс и ще се надява на чудо, за да грабне своята трета титла преди да се насочи към състезанията с едноместни болиди.

Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC
Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

Класиране при пилотите в WRC след рали „Япония:“

  1. Елфин Еванс – 272 точки

  2. Себастиен Ожие* – 269

  3. Кале Рованпера – 248

  4. Ойт Танак – 213

  5. Тиери Нювил – 166

  6. Такамото Кацута – 111

  7. Адриен Фурмо – 96

  8. Сами Паяри – 94

  9. Оливър Солберг** – 70

  10. Грегоар Мюнстер – 36

  11. Джошуа Макърлийн – 26

  12. Мартинс Сескс* – 16

  13. Йоан Росел*** – 16

  14. Гас Грийнсмит*** – 14

  15. Николай Грязин*** – 12

  16. Ян Соланс*** – 7

  17. Алехандро Качон*** – 7

  18. Жордан Сердеридис* – 4

  19. Кайетан Кайетанович*** – 3

  20. Фабрицио Салдивар*** – 3

  21. Ян Черни*** – 2

  22. Роберто Дапра*** – 2

  23. Роопе Корхонен*** – 1

  24. Ерик Камий*** – 1

  25. Филип Мареш*** – 1

  26. Лоренцо Бертели* – 0

  27. Диого Салви* – 0

  28. Лаури Йоона*** – 0

  29. Роберт Вирвес*** – 0

  30. Алберто Елер* – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2 със старт/ове в Rally1
***Пилот от WRC2

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

  • 9 ное 2025 | 08:26
  • 1543
  • 1
Увеселителното влакче в Португалия приема предпоследния старт за сезона в MotoGP

Увеселителното влакче в Португалия приема предпоследния старт за сезона в MotoGP

  • 9 ное 2025 | 08:00
  • 1482
  • 0
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 3338
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

  • 9 ное 2025 | 06:57
  • 19002
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

  • 9 ное 2025 | 06:57
  • 5251
  • 0
Макс Верстапен с първо отпадане в Q1 от Русия 2021 насам

Макс Верстапен с първо отпадане в Q1 от Русия 2021 насам

  • 8 ное 2025 | 21:46
  • 2560
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 238110
  • 1004
Без право на грешка за Лудогорец

Без право на грешка за Лудогорец

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 2674
  • 3
ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

ЦСКА 1948 посреща Черно море в интригуващ мач

  • 9 ное 2025 | 07:15
  • 2422
  • 2
Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

Кой ще изтанцува най-добрата самба на "Интерлагос"?

  • 9 ное 2025 | 07:45
  • 3338
  • 3
Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

Ще успее ли Славия да продължи добрата си серия срещу разклатената Монтана?

  • 9 ное 2025 | 06:44
  • 2249
  • 1
Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

Манчестър Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в мач №1000 за Гуардиола

  • 9 ное 2025 | 06:00
  • 3878
  • 7