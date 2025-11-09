След тоталния си триумф в рали „Япония“ Себастиен Ожие заплете интригата в битката за титлата в Световния рали шампионат (WRC) преди финалния кръг за сезон 2025, който ще се проведе в Саудитска Арабия в края на месеца.
Преди него лидер в подреждането е Елфин Еванс, чийто аванс пред Ожие обаче спадна до само три пункта. Математически шансове за титлата има и Кале Рованпера, който обаче изостава с цели 24 точки от Еванс и ще се надява на чудо, за да грабне своята трета титла преди да се насочи към състезанията с едноместни болиди.
Класиране при пилотите в WRC след рали „Япония:“
Елфин Еванс – 272 точки
Себастиен Ожие* – 269
Кале Рованпера – 248
Ойт Танак – 213
Тиери Нювил – 166
Такамото Кацута – 111
Адриен Фурмо – 96
Сами Паяри – 94
Оливър Солберг** – 70
Грегоар Мюнстер – 36
Джошуа Макърлийн – 26
Мартинс Сескс* – 16
Йоан Росел*** – 16
Гас Грийнсмит*** – 14
Николай Грязин*** – 12
Ян Соланс*** – 7
Алехандро Качон*** – 7
Жордан Сердеридис* – 4
Кайетан Кайетанович*** – 3
Фабрицио Салдивар*** – 3
Ян Черни*** – 2
Роберто Дапра*** – 2
Роопе Корхонен*** – 1
Ерик Камий*** – 1
Филип Мареш*** – 1
Лоренцо Бертели* – 0
Диого Салви* – 0
Лаури Йоона*** – 0
Роберт Вирвес*** – 0
Алберто Елер* – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2 със старт/ове в Rally1
***Пилот от WRC2
Снимки: Sportal.bg