Класиране при пилотите в WRC след рали "Япония"

След тоталния си триумф в рали „Япония“ Себастиен Ожие заплете интригата в битката за титлата в Световния рали шампионат (WRC) преди финалния кръг за сезон 2025, който ще се проведе в Саудитска Арабия в края на месеца.

Преди него лидер в подреждането е Елфин Еванс, чийто аванс пред Ожие обаче спадна до само три пункта. Математически шансове за титлата има и Кале Рованпера, който обаче изостава с цели 24 точки от Еванс и ще се надява на чудо, за да грабне своята трета титла преди да се насочи към състезанията с едноместни болиди.

Себ Ожие спечели в Япония и заплете интригата за титлата в WRC

Класиране при пилотите в WRC след рали „Япония:“

Елфин Еванс – 272 точки Себастиен Ожие* – 269 Кале Рованпера – 248 Ойт Танак – 213 Тиери Нювил – 166 Такамото Кацута – 111 Адриен Фурмо – 96 Сами Паяри – 94 Оливър Солберг** – 70 Грегоар Мюнстер – 36 Джошуа Макърлийн – 26 Мартинс Сескс* – 16 Йоан Росел*** – 16 Гас Грийнсмит*** – 14 Николай Грязин*** – 12 Ян Соланс*** – 7 Алехандро Качон*** – 7 Жордан Сердеридис* – 4 Кайетан Кайетанович*** – 3 Фабрицио Салдивар*** – 3 Ян Черни*** – 2 Роберто Дапра*** – 2 Роопе Корхонен*** – 1 Ерик Камий*** – 1 Филип Мареш*** – 1 Лоренцо Бертели* – 0 Диого Салви* – 0 Лаури Йоона*** – 0 Роберт Вирвес*** – 0 Алберто Елер* – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2 със старт/ове в Rally1

***Пилот от WRC2

Снимки: Sportal.bg