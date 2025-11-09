Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Заспахме и изпуснахме две точки

Алегри: Заспахме и изпуснахме две точки

  • 9 ное 2025 | 05:07
  • 126
  • 0
Алегри: Заспахме и изпуснахме две точки

Треньорът на Милан, Масимилиано Алегри, призна, че отборът му е изпуснал две точки при равенството 2:2 с Парма, тъй като играчите му са били „заспали“ след почивката и е трябвало да се справят по-добре, след като водеха с два гола в резултата.

„Изпуснахме две точки. Не знам как щеше да завърши мачът, ако се бяхме оттеглили на почивка при 2:0, но трябваше да се справим по-добре. Дори и като оставим настрана гола, излязохме за второто полувреме толкова тромаво. Позволихме им две-три чисти положения преди изравняването след тъчове и корнери. На практика бяхме полузаспали. Когато отново започнахме да играем, създадохме три голови възможности, които не реализирахме. Това е психологически проблем. Мачът изглеждаше под контрол, но когато те вкараха, се появи страх. Парма се възползва от това ментално предимство и си върна увереността, а ние трябваше просто да продължим да играем нашата игра. Вместо това губехме всички единоборства в наказателното поле“, коментира Алегри.

Наставникът защити представянето на Первис Еступинян, който изигра първия си мач от 28 септември и допусна няколко скъпоструващи грешки.

„Не, той се завръщаше след дълга контузия, а освен това мисля, че успя да предотврати един гол с важен блок. Отговорността не е на един играч, всички трябваше да се стегнем и да сме готови за битка“, категоричен е специалистът.

Кристиан Пулишич също се завърна в игра като късна смяна, партнирайки си с Рафаел Леао, но пропусна голям шанс да донесе победата.

„Пулишич и Леао се справяха добре като двойка и в предсезонната подготовка. Очакваме Адриен Рабио да се завърне след паузата за националните отбори. Можем да играем по няколко различни начина, но факт е, че днес създадохме много голови положения. Нуждаем се от повече търпение, а не от желание да стреляме след всеки три паса. Не бяхме достатъчно стабилни при преднина от 2:1, просто започнахме да губим топката твърде лесно. Може да имаш момент, в който си под напрежение, но ако не можеш да играеш добър футбол в тези моменти, поне трябва да се бориш за всяка топка“, завърши Алегри.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Левандовски готов да намали заплатата си, но от Барса не бързат с новия договор

Левандовски готов да намали заплатата си, но от Барса не бързат с новия договор

  • 9 ное 2025 | 03:09
  • 434
  • 0
Райо Валекано се кани да обърка сметките на Реал Мадрид

Райо Валекано се кани да обърка сметките на Реал Мадрид

  • 9 ное 2025 | 02:49
  • 322
  • 0
Антверп и Божинов спряха пропадането

Антверп и Божинов спряха пропадането

  • 9 ное 2025 | 01:13
  • 452
  • 0
Християн Петров изгледа от пейката загуба на Хееренвеен

Християн Петров изгледа от пейката загуба на Хееренвеен

  • 9 ное 2025 | 00:52
  • 513
  • 0
Визела с Бастунов обърна Бенфика

Визела с Бастунов обърна Бенфика

  • 9 ное 2025 | 00:34
  • 927
  • 0
Артета: Разочаровани сме, но трябва да продължим напред

Артета: Разочаровани сме, но трябва да продължим напред

  • 9 ное 2025 | 00:13
  • 893
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 229626
  • 961
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 64462
  • 279
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 54509
  • 68
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 33256
  • 77
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 17817
  • 10
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 58662
  • 60