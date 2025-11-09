Алегри: Заспахме и изпуснахме две точки

Треньорът на Милан, Масимилиано Алегри, призна, че отборът му е изпуснал две точки при равенството 2:2 с Парма, тъй като играчите му са били „заспали“ след почивката и е трябвало да се справят по-добре, след като водеха с два гола в резултата.

„Изпуснахме две точки. Не знам как щеше да завърши мачът, ако се бяхме оттеглили на почивка при 2:0, но трябваше да се справим по-добре. Дори и като оставим настрана гола, излязохме за второто полувреме толкова тромаво. Позволихме им две-три чисти положения преди изравняването след тъчове и корнери. На практика бяхме полузаспали. Когато отново започнахме да играем, създадохме три голови възможности, които не реализирахме. Това е психологически проблем. Мачът изглеждаше под контрол, но когато те вкараха, се появи страх. Парма се възползва от това ментално предимство и си върна увереността, а ние трябваше просто да продължим да играем нашата игра. Вместо това губехме всички единоборства в наказателното поле“, коментира Алегри.

Наставникът защити представянето на Первис Еступинян, който изигра първия си мач от 28 септември и допусна няколко скъпоструващи грешки.

„Не, той се завръщаше след дълга контузия, а освен това мисля, че успя да предотврати един гол с важен блок. Отговорността не е на един играч, всички трябваше да се стегнем и да сме готови за битка“, категоричен е специалистът.

Кристиан Пулишич също се завърна в игра като късна смяна, партнирайки си с Рафаел Леао, но пропусна голям шанс да донесе победата.

„Пулишич и Леао се справяха добре като двойка и в предсезонната подготовка. Очакваме Адриен Рабио да се завърне след паузата за националните отбори. Можем да играем по няколко различни начина, но факт е, че днес създадохме много голови положения. Нуждаем се от повече търпение, а не от желание да стреляме след всеки три паса. Не бяхме достатъчно стабилни при преднина от 2:1, просто започнахме да губим топката твърде лесно. Може да имаш момент, в който си под напрежение, но ако не можеш да играеш добър футбол в тези моменти, поне трябва да се бориш за всяка топка“, завърши Алегри.

