Съставите на Парма и Милан, само една промяна за “росонерите“

Парма и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от 11-тия кръг на италианската Серия А на стадион "Енио Тардини". Двубоят намира двата тима в коренно различни позиции. Домакините преживяват труден период, нямат победа в последните си пет мача и се борят за оцеляване. Милан пък се намира в добра форма с две победи и три равенства, като "росонерите" не познават вкуса на загубата от първия кръг, когато отстъпиха с 1:2 на Кремонезе. При успех днес тимът на Масимилиано Алегри може поне временно да се изкачи на върха в таблицата, изпреварвайки Наполи и Интер.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 26 януари 2025 г. на стадион "Джузепе Меаца", като Милан победи Парма с 3:2 в мач от 22-рия кръг на Серия А. В предишния двубой между двата тима обаче Парма се наложи с 2:1 като домакин.

В Парма са сериозно затруднени от множество контузии, като седем ключови играчи няма да могат да вземат участие в мача. Науел Естевес, Гаетано Ористанио, Емануеле Валери, Якоб Ондрейка, Матия Фриган и Понтус Алмквист са извън строя поради травми, докато Кристиян Ордонес ще пропусне срещата заради наказание.

Наставникът на „дуковете“ Карлос Куеста e избрал формация с четирима защитници, а атаката на Парма ще водят Матео Пелегрино и бившият нападател на Милан Патрик Кутроне. Зад тях ще действа Адриан Бернабе.

При Милан ситуацията с контузените е по-добра, но все пак отборът няма да може да разчита на Адриен Рабио и Сантиаго Хименес, които са с травми. Алегри прави само една промяна в сравнение с дербито с Рома, като на мястото на младия Давиде Бартезаги като ляв халф-бек се завръща Первис Еступинян. Атаката на „росонерите“ отново е водена от Рафаел Леао и лятното попъленение Кристофър Нкунку. Легендата Лука Модрич отново е титуляр в средата на терена, заедно с Юсуф Фофана и Самуеле Ричи. Във втори пореден мач в защита започва Кони Де Винтер.