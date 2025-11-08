Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Съставите на Парма и Милан, само една промяна за “росонерите“

Съставите на Парма и Милан, само една промяна за “росонерите“

  • 8 ное 2025 | 21:03
  • 1049
  • 5
Съставите на Парма и Милан, само една промяна за “росонерите“

Парма и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от 11-тия кръг на италианската Серия А на стадион "Енио Тардини". Двубоят намира двата тима в коренно различни позиции. Домакините преживяват труден период, нямат победа в последните си пет мача и се борят за оцеляване. Милан пък се намира в добра форма с две победи и три равенства, като "росонерите" не познават вкуса на загубата от първия кръг, когато отстъпиха с 1:2 на Кремонезе. При успех днес тимът на Масимилиано Алегри може поне временно да се изкачи на върха в таблицата, изпреварвайки Наполи и Интер.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 26 януари 2025 г. на стадион "Джузепе Меаца", като Милан победи Парма с 3:2 в мач от 22-рия кръг на Серия А. В предишния двубой между двата тима обаче Парма се наложи с 2:1 като домакин.

В Парма са сериозно затруднени от множество контузии, като седем ключови играчи няма да могат да вземат участие в мача. Науел Естевес, Гаетано Ористанио, Емануеле Валери, Якоб Ондрейка, Матия Фриган и Понтус Алмквист са извън строя поради травми, докато Кристиян Ордонес ще пропусне срещата заради наказание.

Наставникът на „дуковете“ Карлос Куеста e избрал формация с четирима защитници, а атаката на Парма ще водят Матео Пелегрино и бившият нападател на Милан Патрик Кутроне. Зад тях ще действа Адриан Бернабе.

При Милан ситуацията с контузените е по-добра, но все пак отборът няма да може да разчита на Адриен Рабио и Сантиаго Хименес, които са с травми. Алегри прави само една промяна в сравнение с дербито с Рома, като на мястото на младия Давиде Бартезаги като ляв халф-бек се завръща Первис Еступинян. Атаката на „росонерите“ отново е водена от Рафаел Леао и лятното попъленение Кристофър Нкунку. Легендата Лука Модрич отново е титуляр в средата на терена, заедно с Юсуф Фофана и Самуеле Ричи. Във втори пореден мач в защита започва Кони Де Винтер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 218
  • 0
Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 114
  • 0
Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

  • 8 ное 2025 | 21:36
  • 6108
  • 22
Челси - Уулвърхамптън (съставите)

Челси - Уулвърхамптън (съставите)

  • 8 ное 2025 | 21:08
  • 949
  • 2
Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

  • 8 ное 2025 | 21:04
  • 4152
  • 0
Ювентус не съумя да спечели дербито и се върна към ремитата и в Серия "А"

Ювентус не съумя да спечели дербито и се върна към ремитата и в Серия "А"

  • 8 ное 2025 | 20:56
  • 5807
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216803
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50459
  • 209
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 42939
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25484
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13394
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 50135
  • 51