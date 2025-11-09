Барселона трябва да внимава срещу намиращия се във форма Селта

Тази вечер Селта приема Барселона в мач от 12-ия кръг на Ла Лига. Двата тима ще премерят сили на "Балаидос" във Виго и всеки ще иска да прибави нови три точки в актива си. Домакините са в подем и излизат за трета поредна победа в първенството. Барселона пък ще се стреми да се върне на победния път, след като по-рано през седмицата загуби точки в Шампионската лига и ще иска да си стъпи на краката.

Домакините са на 12-о място в класирането с 13 точки от 11 мача, като имат две победи, седем равенства и две загуби. След серия от девет мача без победа, Селта се окопити и спечели последните си два двубоя в лигата, като сега е вдигнал мерника и на Барса. Галисийският тим е в серия от пет поредни победи във всички турнири и влиза в този мач след убедителен успех с 3:0 над Динамо (Загреб) в Лига Европа.

Междувременно Барселона е на трето място в таблицата с 25 точки от 11 мача, благодарение на осем победи, едно равенство и две загуби. След седем поредни победи в Ла Лига, каталунският гранд изпусна инерцията и загуби два от последните си четири мача в първенството. След поражението от Реал Мадрид, „блаугранас“ се върнаха към победите срещу Елче, но сега влизат в мача след равенство 3:3 срещу Брюж.

Ханзи Флик ще се надява на много по-добро представяне от своя отбор, тъй като не могат да си позволят да губят повече точки в лигата, при положение че Реал Мадрид вече води с пет на върха.

Домакините ще бъдат без услугите на контузените Уилиот Сведберг и Хави Руеда. Междувременно Уго Алварес и Йонуц Раду също ще пропуснат този мач.

Гостите остават без услугите на Марк-Андре Тер Стеген, Педри, Гави и Рафиня. Андреас Кристенсен и Жоан Гарсия са постигнали значителен напредък във възстановяването си и може да бъдат част от състава за този мач. Междувременно Ерик Гарсия също може да не е на разположение на Ханзи Флик със съмнения за счупен нос.

