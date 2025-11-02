Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Атанасов и Mонца с нова загуба в Италия

Мартин Атанасов и Mонца с нова загуба в Италия

  • 2 ное 2025 | 23:21
  • 171
  • 0

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков, допусна трета загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим отстъпи като гост на коравия тим на Алианц (Милано) с 1:3 (25:22, 19:25, 21:25, 26:28) в среща от 4-ия кръг на шампионата, играна тази вечер.

Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия
Супер Мартин Атанасов с 20 точки и MVP, Mонца с първа победа в Италия

По този начин Монца е на 10-о място във временното класиране със само 1 победа, 3 загуби и 3 точки във временното класиране. В мач от изтегления 6-и кръг Атанасов, Величков и съотборниците им са домакини на Чистерна Волей. Двубоят е в събота (8 ноември) от 19,00 часа българско време.

Мартин Атанасов игра стабилно цял мач за Монца и завърши с 13 точки (52% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане).

Жасмин Величков пък остана резерва и така не се появи в игра.

Най-резултатни за гостите станаха Кристиан Падар (2 блока, 1 ас и 39% ефективност в атака - +1) и Ерик Рьорс (2 блока, 2 аса, 37% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - -5) съответно със 17 и 15 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

За домакините от Милано белгийският диагонал Ферре Регерс заби фантастичните 35 точки (3 блока, 3 аса и 71% ефективност в атака - +23), докато Франческо Речине и Тацунори Оцука се отчетоха с по 11 точки за победата.

АЛИАНЦ (МИЛАНО) - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 3:1 (22:25, 25:19, 25:21, 28:26)

МИЛАНО: Леонардо Барбанти 1, Ферре Регерс 35, Франческо Речине 11, Тацунори Оцука 11, Габриеле Ди Мартино 8, Едоардо Канески 8 - Дамяно Канатя-либеро (Матео Стафорини, Вейка Линдквист, Алесандр Бенакио, Неманя Машулович-либеро)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА

МОНЦА: Ян Цимерман 1, Кристиан Падар 17, МАРТИН АТАНАСОВ 13, Ерик Рьорс 15, Леандро Моска 6, Томас Берета 7 - Леонардо Сканферла-либеро (Диего Фрасчо, Якопо Ларица 1, Лука Мартила 4)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.

Снимки: legavolley.it

