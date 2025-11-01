В Исперих гол не падна

0:0 приключиха в Исперих, местния Бенковски и СФК Светкавица 2014 (Търговище). Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините владееха инициативата през 90-те минути. Постоянно търсиха път към мрежата на съперника. Много рядко обаче достигаха до реална голова възможност. Пропиляха отличен шанс в 80-ата секунда. Вратарят на гостите Харун Якубов пази отлично. Съотборниците му действаха самоотвержено в отбрана, но и опасно контраатакуваха. В 41-ата минута техен футболист уцели гредата от фаул. В средата на втората част стражът на Бенковски път отрази силен удар.