  Пиастри: Просто не станах по-бърз в края на Q3

Пиастри: Просто не станах по-бърз в края на Q3

  • 8 ное 2025 | 21:37
  • 434
  • 0

Оскар Пиастри беше начело след първите бързи обиколки в решителната фаза на квалификацията за Гран При на Сао Пауло, но в крайна сметка ще стартира от четвъртата позиция на „Интерлагос“ утре.

Австралиецът поведе с 1:09.897 след първите опит в Q3, след което свали 0.011 секунди от своето постижение във втората си летяща обиколка. Този резултат на Пиастри обаче се оказа с цели 0.375 по-слаб от този на съотборника му Ландо Норис, който спечели квалификацията и ще стартира от полпозишъна утре. На стартовата решетка двамата пилоти на Макларън ще бъдат разделени от Андреа Кими Антонели и Шарл Леклер.

Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия
Норис беше опрян до стената, но се измъкна и спечели квалификацията в Бразилия

„Просто не станах по-бърз в края на Q3. Това беше най-важното нещо. Просто много различни условия от това, което имахме вчера и всичко се усети много по-сложно днес. Малко съм разочарован с резултата, но колата изглежда бърза този уикенд, особено в дългите серии, така че се надявам това да ми даде предимство утре.

„Ще се опитам да се възползвам от всяка възможност, която се отвори и ако това ми позволи да напредна и да притисна Ландо, аз ще го направя. Но първо трябва да стигна до там“, каза Пиастри.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

