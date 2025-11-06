Популярни
  Sportal.bg
  Марица (Пловдив)
  Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

  • 6 ное 2025 | 09:20
  • 165
  • 0
Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

Отборите на Марица (Пловдив) и Спартак (Пловдив) постигнаха убедителни победи в Раковски в мачовете си от първия кръг на областния етап от турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Така двата тима си уредиха пловдивско дерби в следващия кръг. Спартак разгроми ФК Секирово с 6:0, като бе предвождан от изпълнителния директор на клуба Денис Хасан. Четири гола реализира Давор Илиев, а по веднъж се разписаха Герман Петров и Ивайло Вангелов.

Дебют за представителния тим на "гладиаторите" направиха младоците Георги Ценов, Ясен Благоев, Радостин Дишев и Кристиян Лазаров. Марица пък се наложи над СФК Раковски с 4:2, също като гост. Попаденията за жълто сините вкараха Николай Хаджиев, Иван Кръстев, Наско Христев и Георги Петков.

Двата гола за домакините бяха дело на бившия футболист на Локомотив (Пловдив), Ботев (Пд) и Марица Петър Атанасов. Дербито Марица - Спартак от втория кръг ще е на 12 ноември от 14,30 часа, като по силата на жребия домакини са кършиякалии.

