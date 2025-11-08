Популярни
Кюстендил се справи с деветима от Сливнишки герой

  • 8 ное 2025 | 19:55
  • 103
  • 0
Кюстендил се справи с деветима от Сливнишки герой

Едноименният тим на Кюстендил победи в Сливница местния Сливнишки герой с 4:2. Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините играха до 70-ата минута с десет футболисти, а оставащото време с девет. Александър Бонев беше отстранен с червен картон още в началото. Александър Александров даде преднина на гостите в 18-ата минута. Мартин Иванов направи бърз обрат с красиви попадения в 30-а и 35-ата минута – 2:1. Капитанът Боян Стойнев изравни в началото на второто полувреме. Максим Мечикян пък беше отстранен за удар по противник без топка. Ахмед Адемов реализира за 2:3. Даниел Гогов вкара от дузпа четвъртото попадение за гостите в 78-ата минута.

