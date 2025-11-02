В София, десет от Септември II и Сливнишки герой не вкараха гол

Популярни
Убедителен Левски загря за дербито с ЦСКА с класика над Арда в Кърджали - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) ІІ
  • 2 ное 2025 | 16:21
  • 283
  • 0
0:0 приключиха Септември II (София) и гостуващия му Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от 15-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана равностоен мач. В 15-ата му минута, Марсел Бибишков от домакините беше отстранен с червен картон за удар по съперник без топка. Футболистите на Септември протестираха, твърдейки, че нищо подобно не се е случило, но съдията остана непреклонен. Десетина минути по-късно, Борислав Стоичков насочи с глава топката в гредата на гостите. Съотборникът му Димитър Челебиев пък стреля опасно, но стража на Героя Мартин Цветанов изби топката. От Сливнишки герой също застрашиха противниковата врата.

