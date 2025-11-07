Николай Христозов: Да се завърнем към победите

Утре, Сливнишки герой (Сливница) приема едноименния тим на Кюстендил. Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Прекъснахме негативната серия. Сега трябва да се завърнем към победите. Няма да е лесно. Предстои ни тежко изпитание. Излизаме срещу добър отбор, с доста опитни футболисти. Имаме си проблеми. Надявам се да разрешим повече от тях и да разчитаме на най-добрите си играчи. Ще играем на нашия стадион и единствената ни цел е да победим“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.