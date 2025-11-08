Кирил Колев и Ивайло Дамянов: Рано ни е за трансфери в чужбина

Кирил Колев и Ивайло Дамянов са изгряващи звезди на волейболния Локомотив Авиа (Пловдив), който миналия сезон стана вицешампион. Двамата централни блокировачи получиха повиквателна за разширения състав на националния отбор. 22-годишният Ивайло Дамянов (203 см) е с по-голям опит, натрупан в младежкия национален отбор, където има спечелени два медала от европейски първенства и един от световно. Той е юноша на Марек, а успехите му с отбора на Мартин Стоев го правят спортист №1 на Дупница за 2022 година. 21-годишният Кирил Колев (205 см) е минал през школите на ВАСК и Левски София.

Локомотив Авиа без проблеми срещу Черно море

"Адаптацията ни към обстановката в Пловдив беше сравнително бърза. В началото на втория полусезон вече се бяхме сработили и дойдоха победите, които ни закараха на финала", коментират Колев и Дамянов.

Двамата акцентират на заслугата на публиката за победната серия, извела отбора до спора за титлата с Левски.

"Когато си на терена и чуваш как цялата зала ехти „Локо, Локо“, получаваш допълнителна увереност", обясняват талантите.

Младите волейболисти са доволни от престоя си през лятото в разширения състав на националния отбор. И двамата са имали възможност да пътуват за различни турнири и контролни срещи. Не крият амбицията си да се преборят за място в групата на треньора Джанлоренцо Бленджини за следващия голям шампионат. Преди това обаче са мотивирани да защитят извоюваните позиции във вътрешното първенство и да се представят достойно в евротурнирите.

"Тази година шампионатът ще е по-оспорван от миналата. Нищо чудно конкуренцията за призовите места да е между 7-8 отбора", прогнозират младоците. И двамата не бързат с трансферите в чужбина. "Има време, можем още да се развиваме в България. За нас е важно да играем и да трупаме опит", категорични са големите надежди на Локо.

"Марица Подкаст"

Следвай ни:

Снимки: Startphoto