Локомотив Авиа без проблеми срещу Черно море

Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) записа втора поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Найден Найденов, които почиваха в предишния кръг, се наложиха без особени проблеми като домакини на Черно море (Варна) с 3:0 (25:23, 25:20, 25:18) в среща от 3-ия кръг на първенството, играна тази вечер в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Така пловдичани са с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране. От друга страна Черно море допусна трета поредна загуба, като остава без успех до момента и една единствена спечелена точка.

В следващия 4-и кръг Локомотив ще гостува на ЦСКА в един от най-интересните мачове, докато варненци приемат Славия. Двубоите са съответно в петък (14 ноември) от 19,30 часа и в събота (15 ноември) от 18,00 часа.

Най-полезни за Локомотив станаха Жулиен Георгиев (1 ас и 65% ефективност в атака - +14) и Кристиян Алексов (2 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +10) с 16 и 14 точки за победата.

За тима на Черно море камерунецът Марсел Гуиондонг също реализира 16 точки (1 блок и 54% ефективност в атака - +7), а Кристиян Димитров завърши с 11 точки.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 3, Жулиен Георгиев 16, Кристиян Алексов 14, Тодор Вълчев 10, Кирил Колев 2, Ивайло Дамянов 8 - Мартин Иванов-либеро (Александър Николов 2, Виктор Младенов 1, Антон Станчев)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ЧЕРНО МОРЕ: Ендрю Казмирски 1, Марсел Гуиондонг 16, Симеон Димитров 4, Кристиян Димитров 11, Виктор Йосифов 2, Томислав Русев 5 - Александър Цанев-либеро (Константин Стойков, Майкъл Доновън 5, Даниел Мицин, Даниел Вълев, Максим Стоилов-либеро)

Старши треньор: ДАНАИЛ МИЛУШЕВ.