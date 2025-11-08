Моника Кръстева избухна с 39 точки и MVP за победа на Алтамура

Българската волейболистка Моника Кръстева и нейният Панбиско Леонеса (Алтамура) записаха втора победа в италианската Серия А2. Кръстева и съотборничките й победиха много трудно у дома Олио Панталео Волей (Фазано) с 3:2 (27:29, 25:17, 25:20, 25:27, 15:13) в мач от 6-ия кръг на редовния сезон в Група В.

Така Алтамура е на 7-о място във временното класиране с 6 точки след 2 победи и 4 загуби. В следващия 7-и кръг Кръстева и компания са гости на Теналя Алтино Волей (Абруцо). Срещата е утре (9 ноември) от 18,00 часа българско време.

Моника Кръстева изигра невероятно силен мач и заби фантастичните 39 точки! (3 аса и 47% ефективност в атака - +32) за победата, като напълно заслужено бе обявена за MVP на мача. Тай Мейсън Биерия добави още 28 точки (44% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +14) за успеха.

За тима на Фазано Пиа Корхонен (1 блок, 1 ас и 33% ефективност в атака) и Кандела Салинас (2 блока, 2 аса, 35% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане) реализираха 23 и 22 точки.