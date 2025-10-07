Популярни
Моника Кръстева с 26 точки и MVP за победа на Алтамура в А2

  • 7 окт 2025 | 17:01
  • 199
  • 0
Българската волейболистка Моника Кръстева, която бе част и от женския национален отбор на България, дебютира с успех за новия си тим Панбиско Леонеса (Алтамура).

Воденият от Матео Дел′Ана отбор победи Клай Имола Волей с 3:1 (25:19, 21:25, 25:21, 25:17) в първи двубой от група В на италианската Серия А2, изигран в Алтамура.    

Така "лъвиците" от южна Италия записаха първите си три точки и са на четвърта позиция в таблицата. Имола е на седмо място.   

Моника Кръстева изигра много силен мач, като се отчете с 26 точки (2 аса, 1 блокада) и бе отличена за MVP. Гайа Рива добави 18 точки.   

За съперника Полина Малик реализира 15 точки (2 аса).   В следващия кръг Кръстева и съотборничките й срещат КДА Волей Талмасонс, на 12 октомври (неделя). 

