  3. Пиастри: Ще се опитам да забравя инцидента

Пиастри: Ще се опитам да забравя инцидента

  • 8 ное 2025 | 18:05
Пиастри: Ще се опитам да забравя инцидента

Оскар Пиастри отпадна заради катастрофа от спринта в Сао Пауло, а това позволи на съотборника му в Макларън Ландо Норис да увеличи аванса си в класирането от 1 на 9 точки.

„Ще се опитам да оставя всичко това зад мен, да забравя този инцидент – обясни австралиецът след състезанието. – Утре ще се борим за много повече точки, така че ако се представя по-добре в квалификацията, за да имам по-добра стартова позиция, то толкова по-добре ще се представя в основното състезание.“

Пиастри не коментира какво точно доведе до катастрофата му, но много анализатори и бивши пилоти са на мнение, че в случая става въпрос за негова грешка, тъй като колата му се завъртя, след като той стъпи на един от вътрешните бордюри, където имаше вода.

Снимки: Gettyimages

