  Черно море
  2. Черно море
  Илиан Илиев похвали вратар

  3 ное 2025 | 09:13
Младият вратар Кристиян Томов за трети път попадна в стартовия състав като титуляр  на вратата за Черно море, заменяйки Пламен Илиев. Томов се отличи с няколко добри намеси в срещата с Лудогорец. Още през изминалия сезон пловдивчанинът показа потенциала си с екипа на Локомотив Пловдив. Илиан Илиев подчерта, че е една добра алтернатива за бъдещето на клуба: 

"В годините винаги сме имали двама добри вратари , като единият винаги е бил по-изявеният. Както беше с Иван Дюлгеров и Георги Георгиев преди време. Миналата година имахме само Пламен Илиев. Кристиян Томов е едно младо момче, което  показа израстване. Хубаво е в един отбор да има двама равностойни вратари". 

/Пламен Трендафилов/

