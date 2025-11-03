Илиан Илиев похвали вратар

Младият вратар Кристиян Томов за трети път попадна в стартовия състав като титуляр на вратата за Черно море, заменяйки Пламен Илиев. Томов се отличи с няколко добри намеси в срещата с Лудогорец. Още през изминалия сезон пловдивчанинът показа потенциала си с екипа на Локомотив Пловдив. Илиан Илиев подчерта, че е една добра алтернатива за бъдещето на клуба:

"В годините винаги сме имали двама добри вратари , като единият винаги е бил по-изявеният. Както беше с Иван Дюлгеров и Георги Георгиев преди време. Миналата година имахме само Пламен Илиев. Кристиян Томов е едно младо момче, което показа израстване. Хубаво е в един отбор да има двама равностойни вратари".

/Пламен Трендафилов/